وظائف شاغرة للمعيدين والمعيدات بجامعة الملك خالد

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك خالد عن توفر عدد من الوظائف (معيدين/ معيدات) الشاغرة للمواطنين والمواطنات، في الكليات والتخصصات الموضّحة على الرابط

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1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة من خريجي الأعوام التالية: (1433/ 1434هـ)، (1434/ 1435هـ)، (1435/ 1436هـ)، الفصل الدراسي الأول (1436/ 1437هـ).

3- أن تكون شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها في نفس التخصص، ولم يسبق له الرسوب في أي مادة، وأن تكون الدراسة بالانتظام.

4- ألا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً.

5- الحصول على درجة (60) في اختبارات القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى.

6- اجتياز المقابلة الشخصية، واختبار التخصص المُعَدّ من الأقسام الأكاديمية (يُكتفى باختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لكل من كلية الطب البشري وطب الأسنان).

7- لمتقدمي كلية اللغات والترجمة الحصول على درجة (500) في اختبار التوفل، أو ما يعادلها في اختبارات IELTS أو STEP.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى الدخول إلى موقع الجامعة الإلكتروني: اضغط هنا .

أو مباشرة على نظام التوظيف الأكاديمي (معيدين/ معيدات)، والذي سيتاح يوم الأحد الموافق 12/ 5/ 1437هـ، وتعبئة استمارة التقديم إلكترونياً، وسيتم استقبال الطلبات ابتداء من يوم الأحد الموافق 12/ 5/ 1437هـ إلى نهاية يوم السبت الموافق 18/ 5/ 1437هـ.