الجبير وعسيري منهم عيال(ن) له؟

سعود الغليسي

سؤال كان وما زال يتداول في أغلب مجالسنا الشعبية، وهو عندما يرون شخصاً لا يعرفونه يأتي السؤال مباشرة “منهو ولدن له؟”، وعادة لا يُسأل إلا عن من يشد الانتباه بدقة قوله أو بطيب فعله أو برجاحة عقله، ومما نشاهده هذه الأشهر رجلان خرجا علينا فجأة!!

شدة أقوالهما وإثباتها بصدق أفعالهما ورجاحة عقولهما وصلت بأسمائهما أصقاع العالم، وخطاباتهما النارية في وجوه الخصم خير شاهد عليهما، هذان الرجلان هما وزير الخارجية السعودي أ/ عادل الجبير، والمتحدث الرسمي في عاصمة الحزم العميد / أحمد عسيري.

فمن هما هذان الرجلان؟ وبصيغة شعبية “من هم عيال(ن) له ؟

لا حاجة لمعرفة نسبهما فيكفيهما نسباً أنهما أبناء سلمان الحزم، ويزيدهما شرفاً أنهما أحد رجالاته، ومن تابع أخبارهما وتصريحاتهما رأى سرعة البديهة وحسن المنطق، لأنهما جمعا بين هدوء الشخصية والردود النارية، لو لم يكونا كذلك لما استحقا هذه المناصب، فعدد وزراء خارجية العالم بالمئات لم نسمع لهم صوتاً وأغلبهم لا يعرف أغلب سكان العالم وجوههم فضلاً عن أسمائهم، حفظ الله مليكنا وأدام الله أمننا وأبقى دولتنا عالية شامخة.

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