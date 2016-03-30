بر #المجاردة تعلن عن توافر وظائف نسائية شاغرة

المواطن – عبدالرحمن الشهري

أعلنت جمعية البر الخيرية بمحافظة المجاردة عن توفر عدد من الوظائف النسائية الشاغرة في معهد القدرات المتميزة بالمجاردة.

وأوضحت في إعلانها الوظائف المطلوبة والشروط وهي:

وظيفة (مديرة معهد) وفقاً للشروط التالية :

1- أن تكون سعودية الجنسية

2- ان تكون حاصلة على درجة البكالوريوس في أي تخصص علمي أو دبلوم حاسب آلي .

3- ان تكون متفرغة للعمل في المعهد لفترتين .

4- أن تكون ذات قدرة وكفاءة مناسبة للقيام بالأعمال الإدارية .

5-أن تكون غير مسجلة بالتأمينات الإجتماعية .

وظيفة( مدربة حاسب آلي) وفقاً للشروط التالية:

1- أن تكون سعودية الجنسية

2- ان تكون حاصلة على درجةالبكالوريوس أو دبلوم في تخصص الحاسب الآلي .

3- ان تكون متفرغة للعمل في المعهد لفترتين .

4-أن تكون غير مسجلة بالتأمينات الإجتماعية .

وظيفة (موظفة استقبال) وفقاً للشروط التالية:

1- أن تكون سعودية الجنسية

2- ان تكون حاصلة على الثانوية العامة على الأقل .

3- ان تكون متفرغة للعمل في المعهد لفترتين .

4-أن تكون غير مسجلة بالتأمينات الإجتماعية .

وأشارت الجمعية إلى أنه من تتوفر لديها الشروط السابقة مراجعة مقر الجمعية بالمؤهلات مع السيرة الذاتية خلال ثلاثة أيام ابتداء من يوم الاربعاء 21/6/1437هـ إلى يوم الأحد 25/6/1437هـ في أوقات الدوام الرسمي وللاستفسار على بريد الجمعية gbkm.50@hotmail.co







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