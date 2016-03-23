مها السهلي.. أول ممرضة سعودية تنال جائزة “ديزي” بـ”سعود الطبية”

المواطن- الرياض

كرّمت مدينة الملك سعود الطبية، الممرضة مها السهلي؛ حيث حصلت على جائزة ديزي للممرضين والممرضات المتميزين، والتي تقام للمرة الأولى بالمدينة.

وأصبحت مها السهلي أول ممرضة سعودية تحصد هذه الجائزة بالمدينة؛ وذلك نظير إنجازاتها المتميزة في مجال التمريض وخدمة المرضى.

وقدمت الممرضة مها السهلي، شكرها وتقديرها للمدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور هيثم بن محمد الفلاح، على تقديمه الدعم للكوادر الوطنية، والتي أصبحت محل ثقة المريض، وليس المسؤولين فقط.

وبحسب الممرضة “مها”؛ فإنها تتطلع لأن تكون سفيرة للإنسانية في سلك التمريض.

وعن طموحها القادم، ذكرت أنها تسعى لأن تكون مبتعثة في مجالها؛ من أجل خدمة هذا الوطن الغالي.

يُذكر أن إدارة التمريض بمدينة الملك سعود الطبية، استحدثت سلسلة من الحوافز للكادر التمريضي؛ تقديراً لجهود المتميزين من الطواقم السعودية والأجنبية بالمدينة.