17 قرارًا بتكليفات جديدة بصحة #الباحة

المواطن- عبدالعزيز الشهري- الباحة

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي- اليوم- قرارًا بإعفاء تكليف الدكتور خالد أحمد سعيد الزهراني من مهامه كمدير تنفيذي لمستشفى الملك فهد بالباحة بناء على طلبه، وتكليفه مستشارًا للمدير العام للشؤون الصحية، إضافة إلى عمله كاستشاري أطفال.

أفاد بذلك الناطق الإعلامي لصحة الباحة ماجد بن علي الشطي، مضيفًا أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة أصدر عددًا من القرارات شملت كلًّا من:

1- الدكتور عبدالله سعيد الزهراني مساعدًا للمدير العام للشؤون الصحية للخدمات العلاجية.

2- الدكتور ضيف الله أحمد الغامدي مديرًا تنفيذيًّا لمستشفى الملك فهد بالباحة الباحة.

3- الدكتور عبدالله محمد السهيمي مديرًا تنفيذيًّا لمستشفى المخواة العام.

4- الدكتور أحمد علي عبيد الله الغامدي مديرًا تنفيذيًّا لمستشفى بلجرشي العام.

5- الدكتور غرم الله عبدالله سدران الغامدي مستشارًا للمدير العام للشؤون الصحية بالباحة، بالإضافة إلى عملة استشاري طب أسرة ومجتمع.

6- الأستاذ علي سفر الغامدي مستشارًا للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الباحة.

وأضاف “الشطي” أن المدير العام أصدر أيضًا عددًا من القرارات الإدارية في الشؤون الصحية بمنطقة الباحة.

وقد شملت هذه القرارات كلًّا من:

1- فايز أحمد سعيد طلميس مساعدًا لمساعد المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الباحة للتخطيط والتدريب.

2- الدكتور عبدالله علي ملحة مساعدًا للمدير الطبي بمستشفى الملك فهد بالباحة.

3- الدكتور عادل أحمد الغامدي بالعمل رئيسًا لقسم الجلدية بمستشفى الملك فهد بالباحة.

4- الدكتور جميل مستور خليف الغامدي مساعدًا للخدمات الطبية بمستشفى بلجرشي العام.

5- الدكتور حسن بن عثمان الزندي بالعمل رئيسًا لأقسام الجراحة بمستشفى الملك فهد بالباحة.

6- الدكتور رضا الشواطفي عثمان مساعدًا لمدير الطوارئ بمستشفى الملك فهد بالباحة.

7- أحمد علي سعيد الغامدي مديرًا للمختبر وبنك الدم بمستشفى الملك فهد بالباحة.

8- سامي علي الغامدي مديرًا لإدارة المتابعة بمستشفى الملك فهد بالباحة.

9- محمد بن سعيد جمعان الزهراني مديرًا لإدارة الإسكان بمستشفى الملك فهد بالباحة.

10- فهد بن ناصر سعيد مديرًا لإدارة الرقابة الداخلية بمستشفى الملك فهد بالباحة.

11- تكليف الأستاذ محمد عبدالله حاضر الغامدي بالعمل بإدارة المتابعة بالمديرية العامة للشؤون الصحية.

من جهته أفاد الدكتور مشعل بن مسفر السيالي أن هذه القرارات التي شملت عددًا من مديري المستشفيات بالمنطقة والإدارات ومساعدي الإدارات الصحية، الهدف منها هو سعي المديرية العامة للشؤون الصحية الدائم إلى تطوير الخدمة الصحية المقدمة في المقام الأول في المنطقة.