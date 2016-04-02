”أم حسين”.. مطلقة مسنة في #جازان سكنُها يوشك على الانهيار

المواطن - خالد الأحمد - جازان

تعاني المواطنة أم حسين ظروفًا معيشية سيئة، حيث لا يوجد لها أي دخل مادي سوى معونة الضمان الاجتماعي وقدرها (900) ريال، والتي لا تكفي متطلباتها ولا منزلها، وكونها مطلقة وتعيش بمنزلها المتهالك والآيل للسقوط بقرية مزهرة بجازان.

وبثت أم حسين همومها لـ”المواطن” قائلة: “أنا امرأة طاعنة بالسن وأعاني ظروفا معيشية صعبة وليس لدي أي دخل مادي سوى معونة الضمان الاجتماعي البالغة (900) ريال بعد طلاقي من زوجي منذ أكثر من ثمانية أعوام، وأحمد الله على كل حال، وأسكن في منزل متهالك وآيل للسقوط بقرية مزهرية، ويسكن معي بالمنزل أحد أبنائي وأسرته ولديه ثلاثة أبناء ودخله المادي ضعيف وأكهلته الديون لتوفير الحياة الكريمة لي ولأسرته”.

وأضافت: توفى والد أبنائي قبل عامين وظروفه المادية كانت صعبة للغاية، ولديه زوجتين وأبناء منهم، ولم يستطع توفير منزل لأبنائي أحدهم متزوج ولديه أبناء ويسكن معي بنفس منزلي المتهالك، والآخر أحد أفراد القوات المسلحة المرابطة على حدود نجران ومتزوج ولديه أسرة.

وناشدت “أم حسين” ولاة الأمر ووزارتيْ الشؤون الاجتماعية والإسكان، وكل من يهمه الأمر، بالوقوف على ظروفها المعيشية الصعبة والعمل على مساعدتها بما يكفل لها الحياة الكريمة، وتوفير مسكن ملائم لها، بعد أن أصبح منزلها متهالكًا وآيلاً للسقوط.

للاستفسار والتواصل حول الحالة عبر البريد الإلكتروني: info@almowaten.net .

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