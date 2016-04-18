أول عملية لزراعة رحم في العالم أجريت في #جدة

المواطن- الخبر

قال الدكتور هشام بن أحمد عرب الأمين السابق للجمعية السعودية للنساء والولادة: إن زراعة الرحم هي مستقبل طب النساء والولادة في معالجة مشاكل العقم والإنجاب.

جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر السنوي الـ25 للجمعية السعودية لطب النساء والولادة، بمشاركة متحدثين دوليين ومحليين من السويد وبريطانيا وبلجيكا وكوريا والهند، ويستمر ثلاثة أيام، وذلك في فندق الميريديان بالخبر.

وأكد “عرب” أن أول عملية زراعة رحم في العالم أُجريت في مستشفى الملك فهد بجدة عام 2002م، لافتًا النظر إلى أنها اعتُبرت “نواة زراعة الرحم على مستوى العالم”.

وأضاف “عرب”: “توقفت الدراسات والبحوث العلمية طوال الـ12 سنة الماضية في المملكة لعدم وجود الإمكانيات من تجهيز طبي متقدم ومتطوعين وسند قانوني؛ فأخرتنا هذه العقبات”.

من جانبه قال رئيس الجمعية السعودية لأمراض النساء والولادة حسان عبدالجبار: إن نسبة العقم في المملكة تصل إلى 20%.

وقال “عبد الجبار”: إن “الطب في المملكة متقدم، وخاصة في مجال معالجة الإنجاب؛ حيث تتقدم المملكة دول الخليج وبعض الدول العربية؛ لوجود التقنية العالية والكادر الطبي المتميز”.