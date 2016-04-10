الخدمة المدنية: هذه مواعيد التقديم على وظائف جدارة

الخدمة المدنية: هذه مواعيد التقديم على وظائف جدارة

2016/04/10
الساعة 12:41 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن – سعد البحيري

أعلنت وزارة الخدمة المدنية مواعيد التقديم على وظائف سلم رواتب الموظفين العام (الوظائف الإدارية -رجال ونساء) ضمن برنامج جدارة.
وسيكون التقديم للوظائف عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية، على أن يبدأ التقديم اليوم للرجال وينتهي بآخر دوام يوم الخميس 7/7/1437 هـ، أما الوظائف النسائية فيبدأ التقديم عليها اعتبارا من 10/7 وحتى 14/7 /1437 هـ.
وأكدت الوزارة أن التقديم متاح للتخصصات التربوية وغير التربوية مشيرا إلى أن الأولوية للتخصصات غير التربوية.


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