بالفيديو .. طالب يقلد صوت المعيقلي ثم يبكي لحظة معانقته

المواطن – سعد البحيري

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقليد طالب من هونج كونج لصوت إمام الحرم المكي الدكتور الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.

وبعد أن فرغ الطالب من التلاوة دعاه إمام الحرم المكي للمنصة للسلام عليه، ولم يتمالك الطالب نفسه ليجهش بالبكاء وسط حشد كبير من المسلمين في هونج كونج.

وقد حقق الفيديو مشاهدات عالية فور انتشاره عبر مواقع التواصل، وسط إشادة من المغردين بالشاب المسلم.

وعبر المغردون عن سعادتهم بالخشوع الذي تلا به الطالب القرآن الكريم داعين الله أن ينفعه بالقرآن الكريم.

ويقوم إمام الحرم المكي بجولة في العديد من الدول الآسيوية، حيث زار الهند قبل أيام، ثم بدأ زيارة لهونج كونج، حيث أدى صلاة الجمعة بالمسجد الكبير في كاولون وأم المسلمين الذين اصطفوا للصلاة خلفه.

ويبلغ عدد أفراد المجتمع الإسلامي المتزايد في هونغ كونغ نحو 220000 من بينهم 30000 مسلم صيني.

في المدينة خمسة مساجد، وأكبرها مسجد كاولون والمركز الإسلامي.