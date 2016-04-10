رابط التقديم المباشر على وظائف الخدمة المدنية

رابط التقديم المباشر على وظائف الخدمة المدنية

2016/04/10
الساعة 12:43 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن – سعد البحيري

تنشر المواطن رابط التقديم على وظائف سلم رواتب الموظفين العام (الوظائف الإدارية – رجال) والتي أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية.
وبدأ التقديم في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم عبر الرابط: اضغط هنا

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت مواعيد التقديم على وظائف سلم رواتب الموظفين العام “الوظائف الإدارية” -رجال ونساء- ضمن برنامج جدارة.

وسيكون التقديم للوظائف عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخدمة المدنية، على أن يبدأ التقديم اليوم للرجال وينتهي بآخر دوام يوم الخميس 7/7/1437 هـ، أما الوظائف النسائية فيبدأ التقديم عليها اعتبارًا من 10/7 وحتى 14/7 /1437 هـ.


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