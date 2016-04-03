شركة الكهرباء تفتح باب التدريب المنتهي بالتوظيف

المواطن -الرياض

الرياض أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن فتح باب التقديم لبرامج التدريب المنتهية بالتوظيف “تدرج” وذلك عبر موقعها الإلكتروني، اعتبارًا من السبت القادم ولمدة أسبوعين.

ووفقًا لنائب رئيس أول للموارد البشرية بالشركة، عبدالرحمن بن محمد العبيد، فإن هناك 20 تخصصًا متاحًا للشباب السعودي من خريجي الكليات والدبلومات التقنية والثانوية العامة والصناعية.

وأوضح أن المقبولين سيتمتعون بالعديد من المزايا والحوافز بخلاف التوظيف المباشر عند انتهاء البرنامج التدريبي، والذي تتراوح مدته ما بين 12 إلى 24 شهرًا وفق التخصص، إضافةً إلى منحهم مكافأة شهرية تتراوح ما بين 3000 إلى 3500 ريال، وتأمين طبي له ولأسرته ووالديه، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر إضافةً إلى تذكرة سفر سنوية للمتدربين الذين يسكنون في مناطق بعيدة، أو التعويض بقيمة التذاكر البرية في حال عدم وجود مطار إقليمي بمكان الإقامة.

وأبان أن من شروط الالتحاق بالبرنامج- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا تقل درجات اختبار القدرات بالنسبة لخريجي الثانوية العامة والصناعية، عن 60 درجة، واختبار كفايات اللغة الإنجليزية عن 20 درجة، والتقدير العام “جيد” فأعلى، أما بالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد فيشترط حصوله على تقدير جيد، وألا تقل درجات كفايات اللغة الإنجليزية عن 20 درجة.

وبحسب نائب رئيس أول الموارد البشرية بالشركة، فإنه يمكن الاطلاع على شروط الوظائف والتقديم عليها على الموقع الإلكتروني للشركة، لافتًا إلى أن أسماء المرشحين سيتم إعلانها يوم 21 رجب 1437هـ فيما سيتم إجراء المقابلات الشخصية يوم الأحد 24 رجب 1437هـ.