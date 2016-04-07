طلاب وطالبات مدارس “تعليم الليث” بلا مكافآت منذ 7 أشهر

المواطن - ماجد الزبيدي - الليث

أبدى عدد من أولياء أمور طلاب مدارس محافظة الليث تذمرهم من تأخر صرف مكافآت أبنائهم، مشيرين إلى أنهم أوضحوا أن أبناءهم لم تصرف لهم أي مكافآت منذ 7 أشهر، والعام الدراسي قارب على نهايته.

من جهته أوضح مدير الإعلام التربوي، والمتحدث الرسمي في إدارة التعليم بمحافظة الليث محمد بن ختيم المالكي أنه تم الرفع بمسيرات وبيانات إعانات ومكافآت الطلاب والطالبات لكافة الأشهر الماضية للجهات المعنية بوزارة التعليم.

وأضاف نحن في انتظار وصولها حتى يتم إيداعها في حساب كافة المستفيدين بمختلف المراحل الدراسية في مراكز و قرى المحافظة كافة.

لافتًا إلى حرص إدارة التعليم على كل ما فيه مصلحة للطلاب والطالبات من خلال المتابعة اليومية والتواصل المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة بالخدمات التربوية والتعليمية المقدمة لهم لتحقيق الاستقرار التربوي والتعليمي في جو تربوي يساعد على تحقيق رسالة المدرسة في رعاية الطلاب، و تربيتهم، و تعليمهم، وتعزيز الشراكة مع أسرهم.