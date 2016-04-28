قُرى سد عامر.. طرق وعرة وغياب للخدمات الصحية منذ 10 سنوات

المواطن – عبدالرحمن الشهري – ثلوث المنظر

ناشد سكان قُرى سد عامر الواقعة إلى الشمال الغربي لمحافظة بارق بشمول قراهم لخدمات التنمية والتطوير، التي اعتبروا أنفسهم محرومين منها؛ على حد وصفهم.

وطالب الأهالي عبر “المواطن” بخدمات تنقصهم مثل سفلتة الطرق الوعرة المؤدية لمنازلهم ولعددٍ من المدارس في قراهم.

وقال المواطن عبدالله محمد الشهري إنهم قاموا بتمهيد الكثير من طرق قراهم على نفقتهم الشخصية، كون بلدية محافظة بارق لم تتجاوب مع مطالبهم، ومناشداتهم منذ عشر سنوات تقريبًا (1427هـ)، مشيرًا “لديهم مدرستان إحداهم مستأجرة للبنات فقط، على الرغم من كثافة السكان هناك، والتي يقطنها أربع قبائل” .

أما علي محمد الشهري، فقال: “قرى سد عامر لا توجد بها خدمات صحية، وقد طالبنا كثيرًا لدى المديرية العامة للشؤون الصحية بعسير، وحتى الآن والكلام له لم تجد مطالبنا آذان صاغية”.

وكشف الشهري خلال حديثه لـ”لمواطن” أن قرى سد عامر لا تنعم بخدمة شبكات المياه كغيرها من القرى المجاروة التابعة لمركز ثلوث المنظر، ملمحًا إلى أن خزان المياه لا يبعد عن قرى سد عامر سوى 4 كيلومترات تقريبًا.







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