لاعب العين يجري عملية الرباط الصليبي بنجاح على يد البرفسور الزهراني

المواطن - محمد قرهم

أجرى مدافع نادي العين من الباحة اللاعب يوسف الزهراني عملية الرباط الصليبي، صباح اليوم، في أحد مستشفى الحبيب في العاصمة السعودية الرياض لدى البروفيسور العالمي الدكتور سالم الزهراني بعد تعرضه إلى قطع في الرباط الصليبي في هذا الموسم الرياضي .

وأبدى البروفيسور سالم الزهراني الذي أجرى العملية تفاؤله بعودة اللاعب سريعاً للملاعب، وقال بعد نجاح العملية : الجراحة لم تتجاوز النصف ساعة.. وجدنا مشاكل أخرى بالركبة ومنها الغضروف وتم معالجتها بتقنية جديدة وحديثة .

وأشار البروفيسور سالم إلى أنه حرص على مقابلة الزهراني قبل العملية لكي يخفف عنه وطأة الجراحة.

وقال: “حرصت على مقابلة اللاعب قبل العملية لكي أريحه نفسياً والحمد لله اللاعب تجاوب والعملية تكللت بالنجاح، وسيتم تحديد برنامجه العلاجي بعد العملية مع طبيب النادي .

وأكد الزهراني بأن أي لاعب يحتاج إلى 6 أشهر للعودة إلى الملاعب، وقال: “المدة الزمنية المحددة لعودة اللاعب بعد عملية الرباط الصليبي هي 6 أشهر.. ولكن قد يعود اللاعب قبل هذه المدة وهي تعتمد على انضباطية اللاعب في أداء تمارين العلاج الطبيعي .

الجديد بالذكر فان عملية اللاعب يوسف الزهراني قد تكفل بها عضو شرف النادي البرفسور سالم الزهراني نفسه وذلك كدعم منه للنادي .