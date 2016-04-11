وزير التعليم يعتمد خطة تقديم اختبارات مدارس التوأمة في الحد الجنوبي

المواطن _ الرياض

اعتمد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، اليوم، خطة تقديم اختبارات نهاية الفصل الثاني لمدارس التوأمة بالحد الجنوبي، وذلك حرصا على تسهيل بدء وانتهاء الاختبارات النهائية في مدارس التوأمة، وتنظيم العمل التعليمي أثناء فترة الاختبارات.

وأوضح نائب رئيس اللجنة العليا للحد الجنوبي مدير مركز الدعم التعليمي لمدارس الحد الجنوبي بوزارة التعليم؛ الدكتور أحمد قران الغامدي، أن الخطة اعتمدت أن تكون بداية إجازة نهاية العام الدراسي لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية المجتازين لمعايير التقويم بنهاية دوام الخميس 21-7-1437 هـ ، ويستثمر الأسبوع الأخير في استكمال البرامج العلاجية لغير المتقنين، وتكون إجازة معلمي ومعلمات المرحلة الابتدائية المستحقين للحوافز في مدارس التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومعلمي معاهد التربية الخاصة ومعلمات رياض الأطفال ومدارس تعليم الكبيرات المسائية بنهاية دوام الخميس 28-7-1437هـ .

وأضاف أن بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام وتحفيظ القران وتعليم الكبار ستبدأ يوم الأحد 24-7-1437هـ .

كما بين أن إجازة نهاية العام الدراسي للطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام تبدأ بنهاية يوم الخميس 5-8-1437 هـ ، على أن تبدأ اختبارات الدور الثاني يوم الأحد 8-8-1437هـ ، وتبدأ إجازة نهاية العام الدراسي للهيئة التعليمية والإدارية في جميع مراحل التعليم بمدارس التوأمة بنهاية يوم الخميس 19-8-1437هـ .

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :