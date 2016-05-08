الاحوال المدنية تتلقى طلبات القبول في البرنامج الاعدادي المنتهي بالتوظيف .. اليوم

المواطن – سعد البحيري - الرياض

فتحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية اليوم باب القبول في البرنامج الإعدادي المنتهي بالتوظيف (أنظمة وإجراءات الأحوال المدنية) للرجال والنساء، والذي سيعقد بمعهد الإدارة العامة في مدينة الرياض.

وسيبدأ التقديم عن طريق شبكة الإنترنت عبر موقع وزارة الداخلية (www.jobs.moi.gov.sa)، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/8/1437هـ الساعة 10 صباحاً، وحتى يوم الخميس 5/8/1437هـ الساعة 10 صباحاً ، حيث سيتوقف النظام عن استقبال الطلبات بعد الموعد المحدد، وسيتم الإعلان لاحقاً عن المقبولين مبدئياً عبر الإنترنت ووسائل استقبال صور وثائقهم، ولن تقبل المراجعة لأي مكتب أحوال مدنية قبل الإعلان عن المقبولين مبدئياً.

وأوضحت الأحوال المدنية أن عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب بصفة نهائية حيث يخضع طلب القبول لمعايير المفاضلة.

وأضافت الأحوال المدنية أنه ستتم المفاضلة بين المتقدمين مبدئياً على أساس المؤهل العلمي والإضافي والمقابلة الشخصية مشيرة إلى أن قرار لجنة القبول يعتبر قراراً نهائياً ولا يحق للمتقدم الاعتراض عليه.

وأشارت الأحوال المدنية إلى أن مقر التدريب بمدينة الرياض في معهد الإدارة العامة القسم الرجالي للمتقدمين والقسم النسائي للمتقدمات.

كما قررت الأحوال المدنية أن يتم صرف للمتدربـ/ ــة مكافأة مالية قدرها (3000) ريال أثناء فترة التدريب.

واشترطت الأحوال المدنية أن يكون (المتقدم/ المتقدمة) سعودي الأصل والمنشأ والولادة، وكذلك والديه وزوجته، ويستثنى من شرط المنشأ والولادة من نشأ أو ولدَ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

كما اشترطت أن يكون (المتقدم/ المتقدمة) حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف وألا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية وألا يكون المتقدم متزوجاً من غير سعودية أو المتقدمة متزوجة من غير سعودي, مع استمرار تحقق هذا الشرط طوال مدة خدمته بالوزارة.

واشترطت الأحوال المدنية أيضا أن يكون مؤهل (المتقدم/ المتقدمة) من جهة معترف بها لدى وزارة التعليم وأن يجتاز (المتقدم/ المتقدمة) المقابلة الشخصية وألا يقل عمر (المتقدم/ المتقدمة) عن 22 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً حسب بطاقة الهوية الوطنية (عند تقديم الطلب).

ونوهت الأحوال المدنية أن يلتزم (المتقدم/ المتقدمة) بالموافقة على التعيين في مكاتب الأحوال المدنية في أي محافظة من محافظات المنطقة التي وقع عليها اختياره.

يذكر أن المؤهل المطلوب للتعيين هو درجة البكالوريوس في إحدى التخصصات (إدارة عامة- أنظمة أو حقوق- علوم سياسية- علم اجتماع- قانون- نظم معلومات- إدارة أعمال- حاسب آلي- لغة إنجليزية- شريعة).