بدء تنفيذ البنى التحتية لمطار الطائف الدولي الجديد

المواطن - مكة المكرمة

أقرت لجنة بحث العقبات والمعوقات التي تواجه مشروع مطار الطائف الدولي الجديد، البدء في تنفيذ الطريق المؤدي للمطار، وذلك بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ودعم معالي زير النقل الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان.

وبحسب بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بإمارة منطقة مكة المكرمة، فإن اللجنة المشكلة من مركز التكامل التنموي بالإمارة، وأمانة محافظة الطائف، وإدارة النقل والطرق بالمنطقة، واصلت أعمالها إنفاذاً لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة، بتسريع اعتماد البنى التحتية لمطار الطائف الدولي الجديد، إلى جانب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لتنفيذ المطار ، والوقوف على آخر المستجدات وتذليل العقبات كافة, التي تقف أمام البدء في العمل.

وأفاد البيان إلى أن توجيه سموه جاء عقب لقائه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الذي تم الاتفاق فيه على تشكيل لجنة لبحث العقبات والمعوقات التي تواجه مشروع مطار الطائف الدولي الجديد وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة لتمكينها من بدء العمل.

ولفت البيان إلى أنه وفي ذات السياق، بدأ مركز التكامل التنموي في الإمارة مع الجهات ذات العلاقة، تسهيل وتذليل تلك العقبات أمام المشروع الضخم الذي سيحدث – بإذن الله – نقلة تنموية وتطويرية كبرى للطائف خلال الفترة المقبلة، ما يعزز النمو الحضاري والسياحي والاقتصادي فيها.

وأوضح البيان أن اللجنة ثمّنت دعم وزير النقل للمشروع، واهتمامه بتسهيل جميع العوائق التي تواجهه في جانب الطرق، ما نتج عنه الاتفاق على البدء في إنشاء الطريق الجديد المؤدي للمطار، الذي يمكن من سهولة الدخول والخروج للمشروع، كما يربطه بالمحاور الرئيسية للمدينة حيث أقرت اللجنة مسار الطريق، ليتم رفع المساحات وعمل المخططات للمسار، كما تم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات والقرارات اللازمة.

ويتميز المشروع الجديد باستيعابه لأعداد الرحلات واستقبال المطار قرابة خمسة ملايين راكب في العام، وهو رقم مرشح للزيادة عاماً بعد آخر، حيث أن إحصائيات الرحلات والركاب الداخلية والدولية بمطار الطائف الحالي كشفت كثافة الإقبال على جميع الرحلات والحجوزات الكاملة وشبه الكاملة للرحلات المجدولة والإضافية على مدار العام، الذي يؤكد أهمية زيادة القدرة الاستيعابية للمطار الحالي.

يذكر أن مشروع المطار الدولي الجديد يقع شمال شرق مدينة الطائف على مساحة (48.000.000 كم2)، ويبعد عنها 40 كم بالقرب من سوق عكاظ التاريخي، مما يسهم في تنمية هذا المحور بشكل سريع في ظل التوجه لإنشاء مدينة الطائف الجديد، ويركز المشروع على إنشاء صالات على أعلى المعايير المعتمدة من المنظمة الدولية (ICAO)، مع تأمين مرافق خدمية متقدمة تغطي جميع احتياجات مستخدمي المطار، بالإضافة إلى مرافق خاصة للحجاج والمعتمرين.

يشار إلى أن مركز التكامل التنموي الذي أنشأه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، جاءت فكرته في المقام الأول لتلبية الاحتياجات التنموية في المنطقة والمحافظات التابعة لها، ودفع عجلة التطور والبناء في المنطقة بمشاركة القطاعين الحكومي والأهلي، وتحفيز القطاعين على الإسهام في البناء والتطوير.

ويعمل بالمركز فريق عمل ذا كفاءة عالية يعمل على متابعة المشروعات التنموية بالمنطقة وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذها، ويعمل على تفعيل دور القطاع الخاص بالمشاريع الريادية بالمنطقة.