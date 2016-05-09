بعد إعلان الخدمة المدنية عن الوظائف الإدارية اليوم.. جدارة حلم يراود الباحثين عن عمل

بعد إعلان الخدمة المدنية عن الوظائف الإدارية اليوم.. جدارة حلم يراود الباحثين عن عمل

2016/05/09
الساعة 1:35 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
94430
92
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المواطن – سعد البحيري

عبر عدد من المواطنين ممن لم يحالفهم الحظ في الوظائف الإدارية التي أعلنتها اليوم وزارة الخدمة المدنية عن غضبهم، مطالبين بتغيير قواعد القبول في نظام جدارة.

وطالب المواطنون أن يتم وضع أيقونة في جدارة، يتم من خلالها تغيير المؤهل للسماح لمن حصل على مؤهل أعلى أن يغير مؤهله قبل أن يتم إعلان نتائج جدارة، ما يعني زيادة فرصته في الحصول على الوظيفة.

وعبر المواطنون من خلال موقع تويتر عن تطلعهم لأن يستجيب جدارة لمطالبهم، وأن يكون هناك إمكانية لتوضيح سبب رفض المتقدمين على وظائف جدارة.

وقال عبدالله الشيباني: أنا الآن أكملت ست سنوات متخرج من الجامعة ومنذ ست سنوات مقدم على جدارة، وأقدم في كل مفاضلة واختبرت كل اختباراتكم متى ألقى اسمي؟

وقال سعود آل سمرة: مبروك لمن ظهراسمه.. وليش ما طلعت نتائج المفاضلة على صفحة جدارة كالعادة؟

وقال محمد الشراري: معكم مهندس مدني عاطل منذ ثلاث سنوات خبرة بالتقديم على جدارة موسوعة جينيس وينك..؟

وقال أبوعبدالله: أول ما بدأت جدارة كان التوظيف ممنوع إلا عن طريق الخدمة المدنية، والآن رجع الموال القديم وهو التوظيف عن طريق الجهة نفسها.

وقال “نادر”: أنا أنصح الشعب السعودي لا يقدم على جدارة لأنه مراح يوظفون السعوديين ريح راسك ونام عاطل أحسن لك.

وكانت وزارة الخدمة قد دعت اليوم (1894) مواطنًا ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والمعلن عنها في تاريخ 1437 -06-29 هــ على موقع الوزارة الإلكتروني، إلى مراجعة أي من فروع الوزارة ومكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 1437 -08-03 هــ حتى يوم الخميس الموافق 1437 -08 -12 هــ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما تم تسجيله من بيانات على نظام جدارة مع ما لديهم من الوثائق الأصلية.

 


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‎وسوم

92 مشاراكات

  1. الصالحي

    ااال

    ‎رد

  3. الصالحي

    الحمدلله نزل اسمي في الخدمه المدنيه التعيين ع المرتبه الخامسه بما انه السنه الماضيه كان التعيين ع السادسه الدرسه الرابعه هالسنه عطونى الخامسه الحمدلله ع كل الحال المهم عندي استفسار هل التعيين ع الخامسه بيكون على اي درجه اذا احد عنده خلفيه يعطينا العلم وجزاكم الله خيراً

    ‎رد

  4. مهموم

    السلام عليكم
    ياخوان وين الأسماء
    ومن ناحيه الرغبات كم رغبه تختار

    ‎رد

  5. عبدالله

    الله يرزكم جميع

    ‎رد

  6. ابو تميم

    احد مثلي ماطلعة ل نتائج المفاضلة

    ‎رد

  7. ابو تميم

    احد مثلي ماطلعت له نتائج المفاضلة

    ‎رد

  8. دودي

    حسبي الله فيكم ي جداره لاعبين بالوظايف

    ‎رد

    1. غير معروف

      الرازق في السماء هو اللي يرزق اللي يضيع له شي بالدنيا يحصله يوم الحساب

      ‎رد

  9. دودي

    حسبي الله ونعم الوكيل نبغى وظايف ي جداره

    ‎رد

  10. غير معروف

    التقديم في جداره مثل السراب الي بصحراء كل ماتقرب منه يختفي

    ‎رد

  11. عاطل مع مرتبة الشرف

    تخصصي كيمياء مع مرتية الشرف ولي 10 سنوات من التخرج ولم القى وظيفة بتاتا…لاحول ولا قوة الا بالله خسارة عمري اللي راح واخرتها مرمية في الدرج…….!!!!!!

    ‎رد

  12. جبرني الوقت

    عاد وش رأيكم لوحده لها ٩سنوات للحين ماتوظفت راح العمر 😩

    ‎رد

  13. جبرني الوقت

    عاد وش رايكم باللي تقدم لها 9سنوات ولسى جالسه راح العمر

    ‎رد

  14. غير معروف

    لحين وين الاسماء مشفتهم

    ‎رد

  15. عبدالله محمد

    عفواً وزارة الخدمة المدنية – 15 سنة وانا في قائمة الانتظار كثير من اللي تخرجو بعدي حالفهم الحظ على ماتقولون وطلعت اسمائهم

    شكرا وزارة الخدمة المدنية اعطيتيني الفرصه لأكون احد ا لاسماء الغير محظوظين على شاشة جدارة

    ‎رد

  16. حسبي الله

    ااا

    ‎رد

  17. حسبي الله

    متخرج من عام ١٤٢٢هـ وتم تعيين ناس من نفس القسم ١٤٣٦هـ

    ‎رد

  18. حسبي الله

    متخرج من عام ١٤٢٢هـ وكم وظيفه معروضه من اختصاصي وتم تعيين تخرجو عام ١٤٣٦هـ اليس هذا ظلم

    ‎رد

  19. فراج علي عوضه آل فراج الأسمري

    حرف الواو(واسطة)والله يرزقنا ويآكم.انا من ذوي الاحتياجات الخاصة وعآآطل والأولوية لي في التوظيف لكن الحمدلله على كل حآل

    ‎رد

  20. ابو سولار

    8سنوات متخرج من الكلية التقنية وكل سنه اقدم ولا نزل اسمي والله حرااااااااااااام

    ‎رد

  21. ابو سولار

    اقسم بالله العظيم اني خريج كلية تقنية تخصص قوى كهربائية تخرجت عام 2008 والآن نحن 2016 والى الآن مانزل اسمي 8سنوات متخرج مانزل اسمي والله حرااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

    ‎رد

  22. وليد

    حولوها عسكريه مثلي 😂

    ‎رد

  23. كلي صمت

    انا متخرج من ثمان سنوات دبلوم معماري والى الآن ولاشي

    ‎رد

  24. غير معروف

    ههههههههههه انا لي 13 سنه

    ‎رد

    1. عبدالله

      الله يعينكم لازم تسعي باشت الطرق للبحث عنه لان فيه ناس نايمه واتسعي وتقول مفيه وظايف الله يرزكم جميع

      ‎رد

  25. الشيخ

    الرازق من السما و الحاسد من الأرض لمن تتمنون لغيركم الخير ربي راح يرزقكم لكن تحسدون اللي تطلع اسماءهم ترى على قولت شيباننا الحاسد ما يرزق قولوا الحمدلله الله يرزقني ويرزق غيري افضل من الأعتراض على قضاء الله وقدره وألف مبروك للي طلعت أسماءهم أكيد زينا ينتظرون من سنين.

    ‎رد

  26. علي سالم

    صار لي ٤ سنوات ومعي دبلوم دعم فني حاسب وألى الان مالقيت اسمي معهم 😭

    ‎رد

  27. ابورائف

    حسبي الله ونعم والوكيل من عام 1433 وانا مقدم على جدارة حامل بكاليوريوس علم الاجمتماع ومصنف من الهثئية الصحية أخصائي اجتماعي وباقي جدارة لم تقتنع بتوظيفي لماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    ‎رد

  28. ام معتصم

    انا لى 16سنه متخرجه😢ولين الان مافيه وظيفه وبعدين ايش الكذب دي والاستخفاف فين الخدمه المدنيه مافي ولا احد ترشح الرابط بدون اسماء حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  29. غير معروف

    انا لى 16سنه متخرجه😢ولين الان مافيه وظيفه وبعدين ايش الكذب دي والاستخفاف فين الخدمه المدنيه مافي ولا احد ترشح الرابط بدون اسماء حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  30. ابو محمد

    حاصل على ماجستير نظم معلومات من استراليا ولى 4 سنوات اقدم لكن الشكوى لله

    ‎رد

  31. زيد الدوسري

    انا خريج قسم محاسبه وللاسف ما حالفني الحظ وشطلها عسكريه يحدون الواحد على العسكريه وهو ما يبيها حسبي الله وكفى

    ‎رد

  32. منتهى

    شكوانا للي ماتنام عينه الله العزيز الكريم المعطي الله يفرج همي وهمومكم …..

    ‎رد

  33. غير معروف

    شكوانا للي ماتنام عينه الله العزيز الكريم المعطي الله يفرج همي وهمومكم …..

    ‎رد

  34. محرومه

    لي عشر سنين وانا انتظر والحين مالنا حظ بعد بالوظيفه الاداريه حسبي الله عليكم ياظالمين

    ‎رد

  35. ام رايد

    15 سنة متخرجة ولا وظيفة ولاشي حرام الله سنوات عمرنا جالسة تضيع

    ‎رد

  36. ابو عمر

    لي عشر سنوات بدون عمل الله يفرجها

    ‎رد

  37. امل

    حسبناالله ونعم الوكيل

    ‎رد

  38. ملاك

    الله يوفقنا ابي افهم كم الاسماء اللي طلعت ما شفت الا تقريبتق

    ‎رد

  39. نادر الرشيدي

    لي احدى عشر سنه وماجاء شي ونص الاسماء مجنسين مو سعودي اصله اولاد البلد اولا ومن ثم التجنيس لكن حسبيى الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  40. نادر الرشيدي

    اقسم بالله لي احدى عشر سنه متخرج ولا جاء شي حسيبيى الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  41. سند

    انا دبلوم وسارلي 7 سنوات وانا كل مفاضلة اقدم لها واللي يعرف احد في الوزرة مايستنا سنة وحدة ويتوظف حسبي الله عليهم لازم يغيرو من ارتفاع النقاط المعين عليها حتى نتمكم من التعين متى نتوظف بعد مانشيب

    ‎رد

  42. ام بندر

    حسبي الله ونعم الوكيل عاطله من 12 سنه

    ‎رد

  43. غير معروف

    حسبي الله عليهم معلقينا لاهم معطينا وضايف ولا شي . وكل ماسجلت بشي قالو لايمكنكك التسجيل علما بانكك مسجل بجداره . ليش طيب راحت علينا فرص كثير وحنا ننتظركم ي جداره

    ‎رد

  44. تميم البراهيم

    حسبي الله ونعم الوكيل انا صارلي سبع سنوات وانا اقدم ولا قبلت وما اقول الا حسبي الله

    ‎رد

  45. تميم البراهيم

    حسبي الله ونعم الوكيل انا لي سبع سنوات وانا اقدم ولا قبلت ومااقول الا حسبي الله

    ‎رد

  46. ايش المقصود باختبار تقييم

    شباب ايش المقصود باختبار تقييم

    ‎رد

    1. غير معروف

      اختبار التقييم هو الاختبار المعرفي للحوال المنيه التسجيل عن طريق المركز الوطني للقياس

      ‎رد

  47. عبدالله كنو

    شباب ايش المقصود باختبار تقييم

    ‎رد

  48. فيصل العنزي

    الله كريم الرزق من عند الله

    ‎رد

  49. مساهير

    الله يكون في العون صارلي عشرة سنوات وانا عاطل

    ‎رد

  50. غير معروف

    الله يكون بالعون صارلي عشرة سنوات وانا عاطل

    ‎رد

  51. مشاري العوفي

    جدارة تصريفه غير مباشرة يعني مستحين يقولون ماحنا موظفينكم

    ‎رد

  52. تاجي الضباوي

    حسبي الله ونعم الوكيل على كل من يحاول العبث بالنتائج

    ‎رد

  53. مشاري العوفي

    جدارة مثل التصريفه الغير مباشرة يعني (( مستحين يقولون لنا ماحنا موظفينكم))

    ‎رد

  54. تاجي الضباوي

    حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  55. غير معروف

    اصلا لو تلاحظون الاسماء راح تشوفون بعضهم لهم صلة قرابة وانا لي 11 سنه من تخرجت من كلية خدمة المجتمع ومرتين طلع اسمي ايام مكرمة الملك عبدالله و حين المطابقة قالو لي درجة الشهادة غير مطلوبه بما ان الدرجة غير مطلوبه ليه تطلعون اسمي .. لذا خلونا نكون يد وحده و نرفع قضية في ديوان المظالم و الملك لو يدري بوضعنا ماراح يقصر ,,,, #مواطن_سعودي_يطالب_بالتوظيف
    #أوقفو_هذا_الظلم_نحلم_بوظيفة_محترمه

    ‎رد

  56. خالد العوفي

    الاجانب لهم الحق اكثر من السعودي
    انا رجل كافحت تعلمت ولم اجعل شي يفوتني من التعليم اجتهدت حتى ان وجدت وظيفة بكليات اهلية ولم اخذ حقي كأبن بلد للاسف الاجنبي يتمتع بحياه افضل من السعودي وانا اعيش هذا الوضع بعملي راتب وتامين وبدل سكن وغيرة من ساعات اضافية وغيره الكثر هو الافضل مني وانا لكم الله بس الراتب لا والراتب اقل بكثير منهم ومع هذا كله للاسف الاجنبي يقول السعودي ماهو حق شغل الى هذه الدرجة الانحطاط عندهم انا ابن بلد لي الحق قبلهم بهذتا كله حسبي الله عليهم
    انا الان اقدم على وظائف يقولك عمرك كبير ههههه طيب انا لي سنين اقدم ولم اجد ما ذنبي انا حسبي الله ونعم الوكيل
    انا مهندس للاسف ههه تعبنا ياجدارة يالخدمة المدنية تعبنا منكم ومن نظامكم حسبي الله عليكم

    ‎رد

  57. بو بندر

    الله اقدم الي فيه الخير انا صارلي ثمان سنوات وانا انتظر

    ‎رد

  58. Mona

    انا لي ١٧ سنه 😣 متخرجه 😭 وتقدير جيد جدا

    ‎رد

  59. خدوووج

    وين القي الاسماء

    ‎رد

  60. ميساء

    انا ليه 11 سنه متخرجه من البكالوريوس واقدم وما طلع اسمي وكملت ماجستير اداره تربويه وقدمت ف الوظائف الاداريه وما انقبلت بسبب الموهل والدرجه العلميه هذي الرساله الي طلعت لي وموهلي اداره تربويه المطلوب والدرجه ماجستير يعني ايش المطلوب 🙁

    ‎رد

  61. اسماء

    انا خريجه من جامعه الامام عام ١٤٢٧ ولحد الان لم يحالفني الحض ليش مدري وتقديري جيد هل انا فيني مشكله او شهادتي لا اعلم

    ‎رد

  62. مظلوم

    واضح ان فيها غش وتلاعب وكلها واسطات ليش ماحطوا النقاط واقدمية التخرج لكن مااقول الا حسبي الله عليهم

    ‎رد

  63. غير معروف

    انا ليه ١٢سنه متخرجه وأنتو ابو سنتين او خمس على بالكم بالسهولة ..

    ‎رد

  64. مواطن سعودي عاطل

    ونابعد صار لي سنين اقدم ولا لي نصيب وفيه ناس توظفت بدون جداره وحنا اعلى منهم شهايد بس حسبي الله على الواسطات

    ‎رد

  65. اميرة الشهري

    و انا عاطله من 10 سنوات و كل سنه اقدم لكن لا حياة لمن تنادي تقديري جيدجدا مع مرتبة الشرف

    ‎رد

  66. اميرة الشهري

    و انا عاطله من 10 سنوات و لا توظفت و بتقدير جيدجدا مع مرتبة الشرف و الى الان لم اتوظف و كل سنه اقدم لكن لاحياة لمن تنادي

    ‎رد

  67. عاطل

    انا عاطل خمس سنوات امنيتي ف الحياة اشوف اسمي ف الخدمة المدنية جدارة يارررب لطفك

    ‎رد

  68. ابراهيم الزبيديد

    حسبي الله ونعم الوكيل دبلوم كلية وعاطل من ١٤٣٠اذا تبون الصدق يا شباب جداره من تحت الطاوله وكلام صدق مافي امانه عندهم واسطات كلام فاضي عندهم لكن مافي شي يضيع عند الله لهم حساب يوم الحساب

    ‎رد

  69. أم أسيل

    متى يجي دورنا لي خمس سنوات وانا اقدم ومحتاجه الوظيفه ماخذه دبلوم حاسب غير البكالوريس والدورات والخبره الله كريم اكرم من خلقه ….

    ‎رد

  70. ميمي

    متى يجي دورنا لي خمس سنوات وانا اقدم ومحتاجه الوظيفه ماخذه دبلوم حاسب غير البكالوريس والدورات والخبره الله كريم اكرم من خلقه ….

    ‎رد

  71. الفيصل

    انا ملاحظ دايم تلقون في النتائج اخوان او عيال عم او من قبيله وحده بس كيف تجي نفسي اعرف هل الوظائف محجوزه وينزلونها في جداره بس تسكيت الناس والا كيف لحد علمي السنه الماضيه فيه تعيين ثلاث بنات كلهم اخوات ونفس الشيء اثنين وولد عمهم واليوم اثنين اخوان واسمائهم تحت بعض اتمني الكل يراجع ولكن نصيحه لاحد يستعجل علي رزقه والله محد ياخذ رزق احد اطلوبها من الله والله فوق كل شيء وان شاءالله بعد كل هسر يسر

    ‎رد

  72. علي العيسى

    السنوات اللي راحت تجيني وظائف في المفاضله لكن في الملاحظات الوظيفه لاتتناسب مع مؤهلك !!!
    غسلنا الايادي كلها شغل واو

    ‎رد

  73. عيووووووووووووووش💔😭

    الله ع كل ظالم حسبنا الله وكفا ..

    ‎رد

  74. عيووووووووووووووش💔😭

    حسبنا الله وكفئ الله ينصرنا ع كل ظالم مماطل بالحق سنوات واحنا ننتظر الوظائف …

    ‎رد

  75. خالدالمشيخي

    ذكرني بالوزير
    بمحمد الفايز
    اللى بعد عشر سنوات تلقى وظيفة

    ‎رد

  76. محمد

    5 سنوات خريج كلية التقنية دبلوم عاطل عن العمل تكفون شوفوا لنا حل نحن خريجي التقنية أقل وظائف تجينه على الخدمة المدنية

    ‎رد

  77. محروم من الوظيفه

    ٢٢٠٠ تقلصت الى ١٨٠٠ وين الباقي واسطات وبعدين هذا العدد لمئات الالوف من العاطلين لايكفي

    ‎رد

  78. عاطل 6 سنوات 😊

    خيره..

    ‎رد

  79. 🙈الحظ الحزين

    لا حول الله الله يوفق الجميع والله مليت من الجلسه فيزياء النحس جالس سنتين 😢شكلي بقدم بالثانوي

    ‎رد

  80. فراج علي عوضة ال فراج الاسري

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يا اخوان كلنا عاطلين وكل واحد يتمنى الوظيفة اللي يجد فيها
    وانا اولكم . ومن ذوي الاحتياجات الخاصة لكن نحمدالله على كل حال
    ونحن في امن وامان وهذه اكبر نعمة

    فال تعال:(عسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم وعسى انت ان تحبوا شيئ وهو شر لكم)

    احمدوا الله . و الله لله بقراءة القرآن دامكم فاضين وما عندكم شغلة
    على الاقل خلوا جزء من وقتكم للآخرة

    ‎رد

  81. وصوص

    هيييه الله كريم

    ‎رد

    1. عاطل ...

      وقال “نادر”: أنا أنصح الشعب السعودي لا يقدم على جدارة لأنه مراح يوظفون السعوديين ريح راسك ونام عاطل أحسن لك.
      صدقتك يانادر اكثر المتوظفين متجنسين ولا يدرا وش اصلهم
      دايم مظلوم المواطن في بلده

      ‎رد

  82. ساره بنت عبدالعزيز

    حسبي الله ونعم الوكيل صار لي اكثر من خمس سنين اقدم ولافي قبول ليه 😢 حرااااام 💔💔

    ‎رد

  83. عاطل باطل

    ونا بعد عاطل ولا جاني شي من سنتين ونص ومتزوج وبرقبتي ابنائي. وعلي قولت اخوي نادر. الظاهر ماهو لسعودين اغلبه مادري وش هم اساس. حسبي الله ونعم الوكيل

    ‎رد

  84. تهاني الاسمري

    مهندسه حاسب لو ادري ان وثيقتي بخطها في الدرج مادرست وتعبت نفسي وخذت دورات من قوقل قسم بالله

    ‎رد

    1. خدوووج

      وين القي الاسماء

      ‎رد

  85. حمد الرشيدي

    تكفيك اربع سنوات مع ماجستير اداره اعمال مع معدل 84 بالميه يعلدل 4.25

    ‎رد

    1. نادر الرشيدي

      لي احدى عشر سنه متخرج والله ماجاء تعيين وبعدين نص الاسماء نظام تجنيس ولد البلاء ضاع حسبيى الله ونعم الوكيل

      ‎رد

    2. غير معروف

      اصبر الصبر والله ماوراه الا خير عظيم الحياة ابتلاء حتى لو كان الوزاره فيه خلل هاذا يعتبر اختبار من الله لنا وم سيحاسبون الله لن يضيع حقوق البشر والكل سيحاسب فا الله عادل لاكن الصبر يجيب الخير دفعه وحده

      ‎رد

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