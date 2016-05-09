بعد إعلان الخدمة المدنية عن الوظائف الإدارية اليوم.. جدارة حلم يراود الباحثين عن عمل

المواطن – سعد البحيري

عبر عدد من المواطنين ممن لم يحالفهم الحظ في الوظائف الإدارية التي أعلنتها اليوم وزارة الخدمة المدنية عن غضبهم، مطالبين بتغيير قواعد القبول في نظام جدارة.

وطالب المواطنون أن يتم وضع أيقونة في جدارة، يتم من خلالها تغيير المؤهل للسماح لمن حصل على مؤهل أعلى أن يغير مؤهله قبل أن يتم إعلان نتائج جدارة، ما يعني زيادة فرصته في الحصول على الوظيفة.

وعبر المواطنون من خلال موقع تويتر عن تطلعهم لأن يستجيب جدارة لمطالبهم، وأن يكون هناك إمكانية لتوضيح سبب رفض المتقدمين على وظائف جدارة.

وقال عبدالله الشيباني: أنا الآن أكملت ست سنوات متخرج من الجامعة ومنذ ست سنوات مقدم على جدارة، وأقدم في كل مفاضلة واختبرت كل اختباراتكم متى ألقى اسمي؟

وقال سعود آل سمرة: مبروك لمن ظهراسمه.. وليش ما طلعت نتائج المفاضلة على صفحة جدارة كالعادة؟

وقال محمد الشراري: معكم مهندس مدني عاطل منذ ثلاث سنوات خبرة بالتقديم على جدارة موسوعة جينيس وينك..؟

وقال أبوعبدالله: أول ما بدأت جدارة كان التوظيف ممنوع إلا عن طريق الخدمة المدنية، والآن رجع الموال القديم وهو التوظيف عن طريق الجهة نفسها.

وقال “نادر”: أنا أنصح الشعب السعودي لا يقدم على جدارة لأنه مراح يوظفون السعوديين ريح راسك ونام عاطل أحسن لك.

وكانت وزارة الخدمة قد دعت اليوم (1894) مواطنًا ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والمعلن عنها في تاريخ 1437 -06-29 هــ على موقع الوزارة الإلكتروني، إلى مراجعة أي من فروع الوزارة ومكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 1437 -08-03 هــ حتى يوم الخميس الموافق 1437 -08 -12 هــ، وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما تم تسجيله من بيانات على نظام جدارة مع ما لديهم من الوثائق الأصلية.

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