تحلية المياه تفتح باب التسجيل بالدورة التأهيلية للمشغلين والفنيين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عن فتح باب التقديم للدورة بالدورة التأهيلية للمشغلين والفنيين 46، لحملة الدبلوم من الكليات التقنية والكليات الصناعية وما يعادلهما، في التخصصات التالية: (الكهرباء- إنتاج كيميائي- تبريد وتكييف- الميكانيكا- إلكترونيات صناعية وتحكم- لحام)، للعمل في المناطق التالية: (الجبيل- الخبر- جدة- رأس الخير- خط مياه الرياض- خط نقل الشعيبة- خط مياه الشرقية- خط مياه رأس الخير- العزيزية- الوجه- أملج- حقل- ضبا- الليث).

وأوضحت أنه يجب توافر شروط في المتقدمين، وهي:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- ألا يتجاوز عمر المتقدم (30) سنة.

3- أن يكون من خريجي الكليات التقنية أو الكليات الصناعية أو ما يعادلهما.

وأشارت المؤسسة أن التقديم سيبدأ يوم الأحد الموافق 15/ 8/ 1437هـ، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 24/ 8/ 1437هـ، وذلك عبر موقعها الإلكتروني: www.swcc.gov.sa.