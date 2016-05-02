تزايد ظاهرة التسول للسوريات بشوارع #جازان

المواطن - خالد الأحمد - جازان

أبدى العديد من المواطنين والمقيمين وعلى وجه الخصوص، من أبناء الجالية السورية بمنطقة جازان، استياءهم من انتشار ظاهرة تسول النساء والأطفال من النازحين السوريين القادمين من جمهورية اليمن في إشارات المرور والشوارع والأسواق والمنتزهات بمدينة جيزان.

وتقوم النساء المتسولات بالتعريف عن أنفسهن بأنهن من الجالية السورية وأنهن بحاجة للمساعدة في ظل استمرار الصراع الدائر في بلادهن، مستغلين بذلك عاطفة الناس وحبهم لفعل الخير.

وأفاد البعض ممن وقف على هذه القضية وتابعها بأن جميع هؤلاء النسوة دخلن المملكة مع محارمهن فأين هم عن هذه التصرفات؟!

وأوضح أحد المقيمين من الجالية السورية أن هذه الظاهرة تسيئ لهم خاصةً وأنه تم استغلالها من (جنسيات أخرى) للتسول باسمهم، متسائلًا ألم ينتبه أحد من المسؤولين أو الجهات الأمنية لهذا الأمر؟

فيما حذر أحد المواطنين من إمكانية استغلال وابتزاز هؤلاء المتسولات من قبل ضعاف النفوس في ظل غياب الرقابة وضعف الرادع الديني.

وقد رجّح آخر أن وراء انتشار هذه الظاهرة وبهذا الكم هو عدم تردد الكثير بإعطائهن المال من باب إنها صدقة ومساعدة، فهل هن بالفعل بحاجة ويكتفين بالقليل أم أنهن امتهن هذا العمل لجني المال فقط؟ لافتًا الانتباه إلى أن أبواب الصدقات كثيرة ويجب أن يضع صدقته في مكانها الصحيح أو في يد الجهات المختصة التي توصلها لمن يحتاجها.

وأشار أحد المواطنين أنه لاحظ انتشار هذه الظاهرة في العديد من مناطق المملكة وليس في جازان على وجه الخصوص، وأن هذه الظاهرة أصبحت محور حديث المجتمع في كثير من التجمعات.

وناشد الأهالي أمير منطقة جازان والجهات المختصة الوصول لحل ينهي هذي الظاهرة التي أساءت لسمعة الجالية السورية، لافتين الانتباه للجهد الذي قدمته المملكة لاحتواء النازحين السوريين الذين قدموا من اليمن وتوفير أماكن الإيواء لهم، مع توفير كافة احتياجاتهم اليومية، وإتاحة فرص العمل لهم في القطاع الخاص والحكومي وسهلت الحكومة إجراءات تسجيل الطلاب منهم في المدارس لإتمام مراحلهم التعليمية وتوفير العلاج في المستشفيات الحكومية.