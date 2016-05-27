جامعة الملك خالد تعلن موعد استقبال طلبات القبول في الدبلومات التربوية

المواطن- عبدالرحمن الشهري

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد عن موعد استقبال طلبات القبول في الدبلومات التربوية للعام الجامعي 1437/ 1438هـ، بحيث يبدأ فتح البوابة لاستقبال الطلبات خلال الفترة 6- 16/10/1437هـ من العام الجاري، وتُعتبر الدبلومات درجة علمية تُعطى بعد الحصول على درجة البكالوريوس.

وأوضحت العمادة أنه على الراغبين في التقديم الدخول على برنامج أكاديميا أو موقع العمادة لإكمال تعبئة طلب القبول الإلكتروني، وتحميل المستندات الخاصة بالقبول على الموقع بصيغة PDF (كل مستند على حدة)، وذلك لمن يستوفي شروط القبول والتي تتمثل في حصول المتقدم على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية، وأن يكون الطالب أو الطالبة سعوديًّا أو من أم سعودية، ولا يقل المعدل التراكمي للمتقـدم عن 3.75 (جيد جدًّا)، وأن يكـون تخصص المتقدم امتدادًا لتخصصه في البكالوريوس، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ومتفرغًا للدراسة، منوهة على أن أولوية القبول ستكون لمن لم يمضِ على تخرجهم أكثر من ثلاث سنوات.

بينما سيتم الترشيح المبدئي بتاريخ 19/10/ 1437هـ، وفي حال الترشيح ستصل رسالة لجوال المتقدم بمعلومات الحساب والمبلغ المطلوب سداده، علمًا بأن مواعيد السداد ستتاح لمن تم قبولهم مبدئيًّا خلال الفترة ٢٠- 29/10/1437هـ، بينما سيتم إصدار إشعار القبول النهائي والرقم الجامعي لمن استكمل إجراءات القبول كاملة.

يُذكر أن العمادة نوهت بأنه لن يتم النظر في أي طلب قبول لم تنطبق عليه الشروط أو لم يلتزم بالمواعيد المحددة.