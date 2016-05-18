جمعية البر بـ #الحرث تكرم أسر الشهداء والمصابين

المواطن- خالد الأحمد- جازان

على شرف محافظ محافظة الحُرث سفر بن سعد الشهراني، أقامت جمعية البر الخيرية بالمحافظة- اليوم الأربعاء- حفل تكريم أسر الشهداء والمصابين بالحد الجنوبي من أبناء المحافظة بقاعة ريتارا بمحافظة أحد المسارحة، وبحضور قاضي محكمة الحرث العامة الشيخ عماد عطيف، وقائد حرس الحدود بالحرث العقيد قاسم بن مهدي منقري، ومدير مكتب التعليم بمحافظتي أحد المسارحة والحرث الأستاذ علي عواجي دغريري، ومدير شرطة الحرث الرائد طاهر صميلي ومشائخ وأعيان المحافظة وأسر الشهداء والمصابين.

وبدأ البرنامج بتلاوة من كتاب الله، تلا ذلك كلمة رئيس الجمعية الشيخ عبدالله حافظ مدخلي، ألقاها نيابة عنه عضو مجلس الإدارة بالجمعية محمد حسن دغريري، رحّب فيها بالحضور، كما استعرض فيها أعمال الجمعية، وقدّم نبذة عن برنامج تكريم أسر الشهداء.

تلا ذلك قصيدة شعرية للشيخ محمد حسن أبو عقيل ثم عرض فيلم مرئي عن إنجازات الجمعية، ثم ألقى نائب مدير مركز الخدمة الاجتماعية بمنطقة جازان كلمة أشاد فيها بجهود الجمعية، وما تقدمه من جهود لخدمة المحتاجين من أبناء المحافظة، ثم ألقى الأستاذ عبده هزازي قصيدة شعرية نالت الاستحسان، ثم ألقى رئيس الرقباء محمد علي عركي كعبي كلمة عن أسر الشهداء شكر فيها الجمعية على هذه البادرة الطيبة، كما شكر القائمين على هذا البرنامج.

بعد ذلك تم توزيع الهدايا على أسر الشهداء والمصابين من أبناء المحافظة، كما تم تكريم اللجنة المنظمة والإعلاميين من قبل المحافظ، ثم شرف الجميع مأدبة الغداء المعدة بهذه المناسبة.