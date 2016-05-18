طالب سعودي مبتعث بأستراليا يحقق أكثر من 20 بطولة في الملاكمة

المواطن- سعيد آل هطلاء

حقق الطالب عبدالله الطويل الغامدي، مبتعث في طب الطوارئ في أستراليا، عددًا من البطولات، وهي كيك بوكسن وبطولتين MMA و15 بطولة على مستوى الأندية هناك بأوزان مختلفة.

وحصل الطالب على لقب أفضل ملاكم في وزن 80kg، كما حصل على 4 بطولات ملاكمة، ولم يهزم في جميع النزلات.

ويتدرب “الغامدي” مع الملاكم نرمين Nermine Sabanovic منذ 4 سنوات، ووعد “الغامدي” بأنه سوف يحقق بطولات يفتخر بها كل سعودي. وتم التواصل مع البطل الغامدي من قبل عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة، وقدّم له التهنئة على هذه الإنجازات.