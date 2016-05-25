منح إقامة لليمنيين حاملي هوية زائر.. والرحبي: مواقف تاريخية سيخلدها التاريخ

المواطن– عبدالعزيز العلي- الرياض

بشر نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي اليمنيين بصدور الموافقة السامية الكريمة على منح إقامة نظامية لليمنيين الذين يحملون هوية زائر ومن لديهم جواز سفر، وذلك امتداداً للدعم الذي يتلقاه أبناء الشعب اليمني من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكشف المخلافي، أنه بعد موافقة ملكية سيتم منح إقامة لليمنيين الذين لديهم جواز سفر وعمل.

وغرد المخلافي على حسابه الشخصي في توتير: إنه ستوفر الجوازات قريباً في المملكة وبعدها للمغتربين في سفارات اليمن بدول الخليج وكل السفارات التي تملك صلاحيات الصرف، كذلك وقع الجانب اليمني مع الجانب السعودي بناء على توجيهات الملكية محضراً لمنح إقامة نظامية لحاملي هوية الزائر ومن لديهم جواز وعمل من اليمنيين.

وأكد المخلافي أنه في الوقت القريب ستتوفر جوازات السفر في عدن والمدن والأخرى لكل المواطنين اليمنيين الراغبين في استخراج جوازات السفر، كما سيعلن قريباً عن مراكز استقبال طلبات صرف الجوازات لأصحاب هوية الزائر .

وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن الرئيس عبدربه منصور هادي وجه وتابع شخصياً توفير الجوازات ومنح الإقامة لأصحاب هوية زائر وصدرت التعليمات الملكية من خادم الحرمين الشريفين بناء على طلب الرئيس .

في حين قابل اليمنيون التوجيهات السامية بعاصفة من الثناء والشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولـ ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً، سواء في الداخل اليمني أو بين من يعيشون على أراضي المملكة.

وقال مختار الرحبي، السكرتير الصحفي السابق للرئاسة اليمنية: من الأعماق نقول شكراً سلمان، قرار منح حاملي هوية زائر إقامات رسمية يعتبر عاصفة بحد ذاته.

وأضاف: بعد أن تخلى عنا البعيد والقريب وقف معنا الملك سلمان مواقف تاريخية سيخلدها التاريخ وستكون دَيناً علينا كيمنيين، وأشار مواقفكم التاريخية مسجلة بصفحات من نور وستخلد للأجيال وستكون مواد ندرسها لأبنائنا أنكم وقفتم معنا وساندتمونا، وجه الرحبي شكره لولي العهد الأمين الأمير محمد بن نايف، ولسمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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