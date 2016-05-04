وظائف شاغرة للجنسين بصحة #القصيم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، عن وظائف شاغرة على لائحة المستخدمين بمسمى “سائق، حارس” للعنصر الرجالي، وكذلك وظائف بمسمى “عاملة” على بند الأجور للعنصر النسائي في عدد من المواقع الصحية بالمنطقة.

ودعا مدير شؤون الموظفين بالمديرية- عبدالله الخضيري- الراغبين بالتقدم على هذه الوظائف التقديم خلال الفترة المحددة من ١/ ٨/ ١٤٣٧هـ حتى ٧/ ٨/ ١٤٣٧هـ، عن طريق البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة: http://www.moh.gov.sa/eservices/employment/pages/emp.aspx.

وأكد أن هذا الإعلان يلغي طلبات التوظيف السابقة، منوهًا إلى أنه لابد من التسجيل بالبوابة الإلكترونية قبل تقديم الطلب.

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