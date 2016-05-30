30 وظيفة شاغرة براتب 4 آلاف ريال بمصنع غرفة #الخرج

المواطن- خالد الأحمد - الخرج

أعلنت غرفة الخرج عن احتياج الشركة لـ (30) وظيفة شاغرة بالمصنع لخريجي الثانوية العامة والكفاءة وما دون ويبدأ الراتب من 4000 ريال، كما سيتم منح المقبولين بالوظائف مزايا كالتأمين الطبي والتأمينات الاجتماعية ورواتب محفزة.

علماً بأنه تم تحديد يوم الخميس 1437/08/26هـ – 2016/06/02م موعداً لإجراء المقابلات الشخصية في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمقر الغرفة بطريق الملك فهد (القاعدة سابقاً).

وأكد الأمين العام للغرفة المهندس منصور بن حمود العماج سعي الغرفة وفروعها لتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية الواعدة في مختلف التخصصات، والإسهام في توفير فرص العمل.

وبين مسؤول التوظيف والتدريب الأستاذ ماجد بن عبدالله الحمدي أن المركز في غرفة الخرج يوفر خدمات تنظيم لقاءات التوظيف الموسعة التي يتم من خلالها إتاحة الفرصة لمسؤول التوظيف بالمنشأة لمقابلة أكبر عدد ممكن من المرشحين المؤهلين واختيار أفضل العناصر بهدف مساعدة الراغبين في العمل للحصول على الأعمال المناسبة في منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى مساعدة أصحاب الأعمال في استقطاب القوى العاملة الوطنية المناسبة، من خلال العمل كحلقة وصل بين طالبي العمل والقطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة.

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