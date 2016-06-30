التدريب التقني للبنات يفتح باب القبول ببرامج الدبلوم.. 8 شروط و4 مميزات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بقطاع التدريب التقني للبنات عن فتح باب القبول لخريجات المرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها للتقديم على برامج الدبلوم بالكليات التقنية للبنات التابعة للمؤسسة للفصل التدريبي الأول في كل من (الرياض، تبوك، الأحساء، بريدة، جدة، المدينة المنورة، حائل، نجران، الباحة، الخرج، الطائف، خميس مشيط، الجوف، الرس، الدوادمي ،جازان، حفر الباطن، عرعر)، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 5/ 10/ 1437هـ وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 22/ 11/ 1437هـ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتدريب التقني للبنات (http://www.tvtc.gov.sa) .

وأوضحت المؤسسة أن التقديم على التخصصات التي تدرب عليها المؤسسة وتشمل: تقنية التجميل (العناية بالبشرة والمكياج، العناية بالشعر)، تقنية التصميم وإنتاج الملابس (تصميم الأزياء، خياطة وإنتاج ملابس)، تقنية الحاسب الآلي (دعم فني، الوسائط المتعددة ورسومات الويب)، التقنية الإدارية (محاسبة، إدارة مكتبية).

وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن في حكمه.

2- أن يتوافر لديه أحد المؤهلات المطلوبة: (ثانوية تحفيظ القرآن- الثانوية العامة).

3- أن يكون غير موظف.

4- أن يكون من البنات.

5- ألا يزيد عمر المتقدم عن (30 ) عامًا.

6- ألا يكون قد تم قبوله في برنامج آخر يشترك في نفس الفترة الزمنية للدراسة أو مستمرا حاليا في نفس البرنامج.

7- ألا يكون المتقدم مفصولا من البرنامج التدريبي.

8- ألا يكون خريجًا أو مستمرا في البرنامج التدريبي.

مميزات البرنامج:

1- مكافأة شهرية مقدارها(1000) ريال شهريا.

2- توفير العدد والخامات والأدوات التدريبية الاساسية مجاناً.

3- مزاولة الأنشطة العلمية والاجتماعية المختلفة بالوحدة التدريبية.

4- دعم الخريجات من قبل مركز ريادة لمشاريعهم بقروض مالية.