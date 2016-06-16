الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تبدأ باستقبال الراغبين في الاعتكاف

المواطن - المدينة

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوكالة، عبدالواحد بن علي الحطاب، أن الوكالة حددت شروطًا للإعتكاف ومنها المحافظة على نظافة المسجد النبوي، عدم إزعاج المصلين، إنهاء الإعتكاف بعد صلاة العشاء مباشرة من ليلة العيد، السماح خلال الإعتكاف بـ “غطاء ومخدة”، الإلتزام بالجلوس في المواقع المخصص للإعتكاف، عدم تعليق الملابس على دواليب المصاحف أو الجدران أو المشربيات، الإبتعاد عن وضع الأغراض الشخصية فوق فتحات التكييف أو في صناديق الأحذية أو بين الصفوف, تجنب النوم أو الجلوس بين الصفوف أثناء صلاة التهجد في أماكن الصلاة.

دعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، بالمدينة المنورة اليوم, الراغبين في الإعتكاف إلى سرعة التسجيل في موقع الوكالة الإلكتروني.