الشهري يكشف سبب منعه من تقديم برنامجه “حروف وألوف”

المواطن - الرياض

كشف الإعلامي محمد الشهري المقدم السابق لبرنامج “حروف وألوف” حقيقة توقف برنامجه، مؤكدا أن قناة “mbc” هي التي منعته من تقديم الموسم الحالي من البرنامج.

وقال إنه تفاجأ بذلك دون تفاهمات مسبقة، نافياً ما تردد عن تركه للبرنامج باختياره، كاستراحة له بعد عمل سنوات متواصلة، وفقاً لموقع سيدتي نت.

وأعرب الشهري، عن استيائه من قرار إيقافه في الوقت الذي تحتفي فيه القناة بمرور 25 عاماً على ظهورها.

وأضاف أنه كان يأمل أن يشاركهم الاحتفال هذا العام، ومن ثم يودع الجمهور بشكل لائق، على أن يتم إعداد برنامج آخر لطارق الحربي الذي يقدم النسخة الحالية من “حروف وألوف”.