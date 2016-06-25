بشروط.. وظائف شاغرة للجنسين ببلدية العارضة على بند الأجور

المواطن - خالد الأحمد- جازان

أعلنت بلدية محافظة العارضة عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف على بند الأجور للرجال والنساء، وذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

1- مراقب صحي (عدد 2): دبلوم مناسب بعد الثانوية (رجالية).

2- مساح (عدد 2): دبلوم مناسب بعد الثانوية (رجالية).

3- مفتشة: بكالوريوس أحياء (نسائية).

4- ناسخة: دبلوم حاسب آلي بعد الثانوية (نسائية).

ودعت البلدية لمن تتوافر فيه الكفاءة وتنطبق عليه الاشتراطات التقدم بملفه إلى إدارة شؤون الموظفين بالبلدية ابتداء من تاريخ الأحد الموافق 12/10/1437هـ ، لمدة أسبوع واحد فقط من هذا التاريخ.

شروط التوظيف:

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- ألا يتجاوز العمر 40 سنة.

3- يفضل من لديه خبرات سابقة في مؤسسات مشتركة بالتأمينات الاجتماعية.

4- اجتياز المقابلة الشخصية.

5- اجتياز الفحص الطبي.

6- ألا يكون موظفاً بأي قطاع حكومي آخر أو محالاً للتقاعد.

7- أن يلتزم بكافة الأعمال الموجهة له وتدخل ضمن نطاق أعمال البلدية.