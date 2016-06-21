بعد عامين من زواجه بها .. مُدير تعليم يُكلِف زوجته بمنصب قيادي رفيع

المواطن - أحمد المسعود

أصدر مدير إحدى إدارات التعليم، قراراً بتكليف زوجته في منصب قيادي رفيع، بعد عامين فقط من زواجه عليها؛ حيث كانت مشرفة تربوية للبنات

وأكد مصدر خاص لـ”المواطن”، أن مدير أحدى إدارات التعليم بالمملكة، كلف زوجته بمنصب قيادي في الوسط التربوي، وبرر ذلك بأن “زوجة مدير التعليم أحق بهذا المنصب، بعد عرضها على لجنة اختيار القيادات الإدارية”.

وأوضح المصدر لـ”المواطن”، أن تكليف مدير التعليم لزوجته، أتى لمدة عام من تاريخ 1437/9/15هـ، وأن تمارس الاختصاصات والصلاحيات المفوضة لها وفق الأنظمة والتعليمات، مُشيراً في ذات الوقت أن زوجة مدير التعليم كانت تعمل قبل القرار مشرفة تربوية بنفس مكتب التعليم للبنات.

وكان ذات مدير التعليم – تحتفظ المواطن باسمه -، قد أنهى خلافاً بين مشرفة تربوية ومديرة مكتب تربية وتعليم للبنات، بعقد قرانه على المشرفة، والتي يكلفها في هذا العام بمنصب قيادي رفيع.

ونشرت “المواطن”، تفاصيل الخلاف في حينه؛ حيث تمحورت تفاصيلة حول شجار دب بين مشرفة تربوية ومديرة مكتب تربية وتعليم بنات، وتصاعد حتى وصل إلى مدير إدارة التربية والتعليم، الذي بدوره بدأ في بحث المشكلة ومحاولة إقناع المشرفة بإيجاد حلول.

وفي أثناء وقائع مفاوضات ومناقشات المشكلة، عرض مدير التعليم فكرة الزواج على المشرفة، التي بادرت بالموافقة.

وكان مدير التعليم، قد أصدر عدة قرارات في تكليف عدد من القيادات في التعليم ومن بينها زوجته.

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