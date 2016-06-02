تعرف على شروط التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

المواطن - الرياض

فتحت كلية الملك خالد العسكرية باب التسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة، التابعة لوزارة التعليم لهذا العام 1437هـ.

وأوضحت إداة الكلية، أنه يتم التقديم؛ وفقاً للاعتبارات التالية:

– التسجيل إلكترونياً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية WWW.KKMAR.GOV.SA

– يبدأ التسجيل اعتباراً من: (الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد 29 / شعبان / 1437هـ، الموافق 5/6/2016م، وحتى الساعة الحادية عشر مساءً من يوم السبت 6 / رمضان / 1437هـ، الموافق 11/6/2016م) حسب تقويم أم القرى، وعلى مدار الأربعة والعشرون ساعة.

– تعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة، على أن تكون هذه المعلومات تحت مسؤولية المتقدم بالطلب، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفي لتلك المعلومات.

وأكدت الكلية عبر موقعها، أنها سوف تعلن نتائج القبول المبدئي على الموقع الإلكتروني للجنة، والقبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني؛ ولمعرفة شروط التسجيل والقبول يمكنك الرجوع لموقع اللجنة (WWW.KKMAR.GOV.SA).

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