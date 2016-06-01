جامعة جازان تعلن خطة القبول للعام الجامعي 1437/ 1438هـ

المواطن- خالد الأحمد- جازان

دعا عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان الدكتور بركات مكرمي الطلاب والطالبات الراغبين في التنافس على المقاعد المتاحة للقبول في جامعة جازان، إلى زيارة موقع العمادة؛ للاطلاع على تفاصيل وخطة القبول لهذا العام 1437/ 1438هـ، عبر بوابة جامعة جازان، ومن ثم الدخول لموقع عمادة القبول والتسجيل أو الضغط على الرابط التالي http://deanships.jazanu.edu.sa/adm/Pages/Default.aspx؛ للاطلاع على أنظمة القبول وشروطه.

وكانت جامعة جازان- ممثلة في عمادة القبول والتسجيل- قد أعلنت خطتها لقبول الطلاب والطالبات للعام الجامعي 1437/ 1438هـ، والتي ستبدأ بفتح البوابة الإلكترونية يوم الأحد الموافق 7/ 9/ 1437هـ، حيث سيتم استقبال كافة الطلبات للقبول في الجامعة لمراحل البكالوريوس والدبلوم “انتظام” والتعليم عن بعد والمنح الداخلية، وتستمر العملية حتى إغلاق البوابة الإلكترونية بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق 22/ 9/ 1437هـ لدرجات البكالوريوس انتظام ودرجة الدبلوم بكلية بيش.

فيما سيتم الإعلان عن نتيجة القبول المبدئي للطلاب والطالبات يوم الأحد الموافق 12/ 10/ 1437هـ، وسيتم إجراء المقابلات الشخصية للكليات التي تشترط المقابلات يوم الأحد 19/ 10/ 1437هـ على أن تنتهي بنهاية دوام يوم الأربعاء 22/ 10/ 1437هـ.

وأضاف الدكتور بركات مكرمي أن عملية القبول في البوابة الإلكترونية ستنتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 8/ 11/ 1437هـ؛ ومن ثم سيكون الإعلان النهائي لقبول الطلاب والطالبات المبدئي يوم الأحد 11/ 11/ 1437هـ.