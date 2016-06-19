هنا .. أسماء المقبولين بنتائج الترشيح الأولي بالكليات العسكرية

أعلنت لجنة قبول الكليات العسكرية عن ظهور نتائج الترشيح الأولي للطلبة المتقدمين، وعلى الطلاب المرشحين التقيد بالتعليمات التالية:
1- يجب إحضار أصل الهوية الوطنية.
2- إدخال المعلومات المطلوبة في الاستبيان الطبي.
3- تحميل استمارة الالتحاق المبدئي (عدد 9 صفحات) وطباعتها وإكمال جميع البيانات المطلوبة.
4- حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية.
5- التقيد بالزي الرياضي (مع الصندل الرياضي) لكل كلية:
أ- كلية الملك عبدالعزيز الحربية بنطلون أي لون وقميص باللون الأخضر.
ب- كلية الملك فيصل الجوية بنطلون أي لون وقميص باللون الأزرق.
ج- كلية الملك فهد البحرية بنطلون أي لون وقميص باللون الأبيض.
د- كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي بنطلون أي لون وقميص باللون الأسود.
6- لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.
7- اختبار الكفايات شرط أساسي للقبول.
كما أعلنت لجنة قبول الجامعيين عن ظهور نتائج الترشيح الأولي للجامعيين، وعلى الطلاب المرشحين التقيد بالتعليمات التالية:
1- يجب إحضار أصل الهوية الوطنية.
2- إدخال البيانات المطلوبة في الاستبيان الطبي.
3- تحميل استمارة الالتحاق المبدئي (عدد 10 صفحات) وطباعتها وإكمال جميع البيانات المطلوبة.
4- حجز موعد الكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية.
5- طباعة وإحضار بطاقة المراجعة.
6- التقيد بالزي الرياضي (بنطلون أي لون وقميص أخضر) مع الصندل الرياضي.
7- لن يسمح بدخول أي من المتعلقات الشخصية ومن ضمنها الجوال.
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