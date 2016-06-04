هنا الشروط.. فتح باب القبول بمعهد التمريض بمستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة عن فتح باب القبول الإلكتروني الموحد على موقع الكلية اعتباراً من 1437/9/7هـ حتى 1437/9/12هـ، لدرجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الدراسي 1438/1437هـ، في المرافق التعليمية التابعة لها في كل من : كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، ومركز الدراسات الصحية بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، ومعاهد التمريض في كل من: مستشفى القوات المسلحة بالهدا / مستشفى القوات المسلحة بالجنوب/ مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية / مستشفى القوات المسلحة بالشمالية / ومستشفى القوات المسلحة بالخرج، وذلك حسب الخطوات الموضحة بالموقع الإلكتروني اضغط هنا .

وشروط القبول:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والنشأة.

2- الحصول على الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية فقط) أو ما يعادلها بمعدل تراكمي لا يقل عن 85 %.

3- ألا تزيد مدة حصوله على الثانوية العامة على آخر ثلاث سنوات (1435/1434، 1436/1435، 1437/1436) والأفضلية لخريجي العام الحالي.

4- ألا يزيد العمر على (23 عامًا عند تقديم الطلب).

5- أن يكون متفرغًا للدراسة.

6- أن يكون حاصلاً على نتائج اختبارات القدرات العامة ( 70 % ) والتحصيل الدراسي العلمي ( 65 % ) كحد أدنى.

7- أن يجتاز الطالب الفحص الطبي في المرفق التعليمي.

8- ألا يكون قد سبق فصله لأسباب أكاديمية أو تأديبية من الكلية أو لأسباب تأديبية من أي جامعة أو كلية أخرى.

9- أن يتحمل المتقدم مسؤولية صحة المعلومات المسجلة بالمواقع الإلكترونية وفي حال ثبوت خلاف ذلك يلغى تسجيله مباشرة وفي أي مرحلة.

10- للطالب / الطالبة حق اختيار مرفق تعليمي واحد فقط.

11- الحصول على الموافقة الخطية من ولي أمر الطالبات.

12- لا تلتزم الكلية والمرافق التعليمية التابعة للخدمات الطبية بالسكن والمواصلات للطالبات المقبولات. وبالنسبة للطلاب حسب الإمكانية لكل مرفق تعليمي.

13- أن يجتاز المقابلة الشخصية إن وجدت.

14- يتم قبول الطالبات في الكلية في أحد المسارين (مسار التمريض أو مسار التخصصات الطبية التطبيقية) في حين يتم قبول الطلاب في السنة التحضيرية. ويتم تحديد التخصصات بعد اجتياز السنة التحضيرية.

15- يتعهد جميع الطلاب والطالبات المقبولين بالعمل في أي وحدة تابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

بالإضافة إلى ما سبق يشترط على المتقدمين للدبلومات كطلاب عسكريين ما يلي:

1- أن تنطبق على المتقدم كافة شروط الالتحاق بالخدمة العسكرية (وهي متضمنة في الشروط أعلاه).

2- تُطبَّق عليهم لوائح الكلية أثناء فترة الدراسة.

3- لا يتم تسكين طلاب الدبلومات للعسكريين على الكادر الصحي إلا بعد اجتياز الاختبارات الخاصة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

4- يتم تعيين خريجي الدبلومات العسكريين في أفرع القوات المسلحة حسب الحاجة.

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