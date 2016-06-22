هنا.. النتائج الكاملة للمَقْبُولين بوظائف الأحوال المدنية مبدئياً

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية – إدارة القبول والتسجيل -، نتائج المقبولين (مبدئياً) من الإخوة والأخوات المتقدمين على برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، لمن سبق لهم التسجيل عبر بوابة التوظيف بالوزارة الداخلية.

ودعت الوزارة، جميع المتقدمين للاستعلام عن قبولهم المبدئي وموعد مراجعة اللجنة ومقرها؛ وذلك حسب الموعد المُحدد لكل متقدم في “نتيجة القبول”؛ وذلك لاستكمال مسوغات القبول والتسجيل وانطباق الشروط.

وعلى المقبولين مبدئياً ضرورة اصطحاب الأوراق المطلوبة والتقيد بالشروط التالية:

أ- صورة مع أصل المؤهل العلمي (البكالوريوس)، بالإضافة إلى سيرة ذاتية مطبوعة تتضمن أي مؤهلات أخرى أو خبرات إن وجدت.

ب- صورة مُصدقة من شهادة حسن السيرة والسلوك.

ج- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة، وأن تكون واضحة المعالم.

ولمشاهدة النتيجة.. أضغط هنا https://goo.gl/WNk8ph