هنا.. شروط القبول في قوات الأمن الخاصة

المواطن - واس

أعلنت قوات الأمن الخاصة، فتح باب القبول والتسجيل بمختلف الرتب لحاملي الشهادة الجامعية “البكالوريوس”، والشهادة الجامعية المتوسطة، وخريجي الدبلومات التي مدتها سنتين، وحاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها؛ للعمل في الأعمال الميدانية في وحدات قوات الأمن الخاصة في جميع مناطق المملكة.

وأوضحت قوات الأمن الخاصة، أن ذلك يتم وفقاً للآتي:

– رقيب لحاملي الشهادة الجامعية البكالوريوس.

– وكيل رقيب لحاملي الشهادة الجامعية المتوسطة

– عريف لحاملي الدبلومات لأكثر من سنتين بعد الثانوية العامة.

– جندي أول، وجندي لحاملي الشهادة الثانوية وما يعادلها، وتُحدد الرتبة لكل منهم بعد إجراء المفاضلة المنظمة لذلك.

واشترطت القوات الخاصة على المتقدم، أن يكون سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمتهم خارج المملكة, وأن لايقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 30 سنة عند صدور قرار التعيين، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يقل طوله عن 170 سم، وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية، وألا تكون له خدمة سابقة بأي جهة حكومية، وحصوله على الشهادة الدراسية المطلوبة، وأن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية.

وأشارت إلى أنه على المتقدمين إحضار نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة مُصدقة من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها, ونسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة تكون واضحة المعالم، ونسخة من سجل الأسرة لوالد المتقدم وضرورة وجود اسم الأم مع الأساس للمطابقة، وبرنت باسم المتقدم من الأحوال في حالة عدم وجود اسم الأم في سجل الأسرة، وعدد 6 صور ملونة حديثة مقاس 4 في 6 مكشوف الرأس، ويوضع جميع ما ذكر أعلاه بملف علاقي أخضر، وضرورة التسجيل في خدمة / أبشر الإلكترونية / لكل طالب متقدم /.

وأوضحت القوات الخاصة، أنه من تتوفر فيه الشروط المذكورة، فعليه الدخول لبوابة التوظيف الإلكتروني بوزارة الداخلية على الرابط www.moi.gov.sa اعتباراً من يوم الجمعة 5/ 9/ 1437 هـ، الساعة العاشرة صباحاً ولمدة عشرة أيام؛ لإدخال معلوماتهِ