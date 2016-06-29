هُنَا.. أسماء المَقْبُولين بوظائف قوات الأمن الخاصة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت قوات الأمن الخاصة، نتائج القبول المبدئي للمتقدمين لشغل وظائف رقيب أمن، ووكيل رقيب أمن، وعريف أمن، وجندي أول أمن، للعمل بوحدات قوات الأمن الخاصة، وأنها تُهنئ وتبارك للمقبولين قبولاً مبدئياً، وتتمنى لهم التوفيق في بقية مراحل القبول.

ونبهت قوات الأمن، إلى أنه تم وضع المتقدمين المنطبقة عليهم شروط الوظيفة، ولم يتم قبولهم قبولاً مبدئياً، على قوائم الاحتياط، وسيتم استدعائهم عند الحاجة، في تاريخ أقصاه 1437/11/8 هـ.

ودعت جميع المقبولين قبولاً مبدئياً، إحضار ملف بالمستندات المطلوبة التالية:

1- نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة، مصدقة من الجهة الصادرة منها، والدورات الحاصل عليها.

2- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة، على أن تكون واضحة المعالم.

3- نسخة من “دفتر العائلة” لوالد المُتقدم مع الأساس للمطابقة، مع ضرورة وجود اسم الأم.

4- يجب إحضار برنت من الأحوال المدنية، في حال عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة.

5- عدد “6” صور ملونة حديثة مقاس “4×6″، مكشوف الرأس.

6- نسخة من نموذج طلب التقديم عبر الإنترنت.

وأوضحت تعليمات لجنة القبول للكشف الطبي المبدئي:

1- حلاقة شعر الرأس رقم 3.

2- الحضور بالزي الرياضي، بدون جزمة رياضية لقياس الطول بشكل دقيق.

3- الحضور الساعة السادسة صباحاً في موعد الكشف الطبي المبدئي المحدد لكل مجموعة، وذلك أمام البوابة الغربية لمقر قوات الأمن الخاصة، بطريق صلبوخ شمال مدينة الرياض.

كما تعتذر لجنة القبول، عن قبول أي مُتقدم لم يحضر المستندات المطلوبة أو لم يلتزم بالتعليمات أعلاه.

ولمشاهدة النتيجة.. أضغط هُنَا https://goo.gl/hm0NnJ