وظائف شاغرة بالخطوط السعودية براتب 12 ألف ريال

المواطن - الرياض

بدأت الخطوط الجوية العربية السعودية، في تلقي طلبات الالتحاق بالدفعة العاشرة لبرنامج رواد المستقبل وذلك لحاملي شهادة البكالوريوس ودرجة الماجستير من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت ويستمر قبول الطلبات حتى يوم الأحد 05-10-1437هـ الموافق 10-07-2016م.

ويتم تقديم الطلب للالتحاق بالبرنامج من خلال التسجيل ببوابة التوظيف الإلكتروني عبر الموقع ( اضغط هنا ) وتعبئة الملف الشخصي مع إرفاق المستندات ذات العلاقة، وعقب إتمام عملية التسجيل، سوف يتم تحديد مواعيد الاختبارات عبر البريد الإلكتروني بعد مراجعة وتدقيق الطلبات والوثائق المرفقة.

وكشف كبير المستشارين بالمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور عمر بن عبدالله جفري أن المتدرب يُمنح خلال فترة التدريب مكافأة شهرية قدرها (8.050) ريالاً خلال السنة الأولى، ترتفع خلال السنة الثانية إلى (8.625) ريالاً بالإضافة إلى بدل سكن يعادل مجموع مكافأتين شهريتين إلى جانب تأمين طبي للمتدرب ولخمسة من أفراد عائلته وكذلك تذاكر سفر (حسب أنظمة شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي) .

وأضاف: “بعد إكمال المتدرب للبرنامج التدريبي بنجاح، يتم تعيينه على إحدى الوظائف بالمؤسسة أو إحدى الشركات التابعة لها، حيث يحصل الخريجون من حملة البكالوريوس على راتب شهري قدره (11.085) ريالاً، وبدل سكن سنوي (33.255) ريالاً وبدل مواصلات شهري (600) ريال بالإضافة إلى تأمين طبي للموظف وأسرته وقسائم سفر، أما الخريجون من حملة الماجستير فيحصلون على راتب شهري (12.330) ريالاً، وبدل سكن سنوي (36.990) ريالاً، وبدل مواصلات شهري (800) ريال إلى جانب تأمين طبي للموظف وأسرته وقسائم سفر”.

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