وفاة ياسر الشهري تُعيد تداول فيديو تَخَرُّج والدته من الثانوية

المواطن – الرياض

نعى المغردون ببالغ الحزن والأسى، الشاب ياسر الشهري، الذي توفى في حادث مروري في تنومة، أمس السبت.

وتسبب وفاة ياسر الشهري، في إعادة تدوال مقطع فيديو يظهر احتفاء الشاب بوالدته بعد تَخَرُّجها من الثانوية العامة قبل شهر تقريباً.

ودعا المغردون الله، أن يرحم الشاب ياسر الشهري وأن يسكنه فسيح جناته.

ووجه المغردون كلمات الدعم والمساندة لأم الشاب ياسر الشهري، الذي احتسبوه عند الله.

وكان الشاب ياسر الشهري، قد ظهر في مقطع فيديو قبل شهر تقريباً، وهو يحتفل بتَخَرُّج والدته من الثانوية العامة.

ويظهر الفيديو ياسر الشهري، وهو يُقبل رأس أمه ويديها وقدميها، مُهنئاً إياها بالنجاح.