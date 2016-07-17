جامعة القصيم تعلن أسماء المقبولين للعام الجديد اليوم

المواطن - القصيم

أعلنت جامعة القصيم، نتائج الترشيح للقبول للعام الجامعي الجديد 1437- 1438، من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة.

وطبقاً للجدول الزمني للقبول للعام الجامعي 1438/1437هـ، الذي أعلنته الجامعة سابقاً، فقد تم إغلاق باب القبول يوم 29 رمضان الماضي، ومن المقرر أن يتم تأكيد الترشيح للطلاب، من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة، اعتباراً من اليوم وحتى الساعة الخامسة من مساء يوم 14/10 الجاري.

كما قررت جامعة القصيم، أن يكون استكمال المقاعد الشاغرة اعتباراً من يوم 16/10، على أن يكون آخر موعد لتأكيد الترشيح للطلاب، من خلال البوابة الساعة الخامسة مساءً، من يوم 19/10 الجاري.