جامعة القصيم تعلن أسماء المقبولين للعام الجديد اليوم

جامعة القصيم تعلن أسماء المقبولين للعام الجديد اليوم

2016/07/17
الساعة 5:02 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
21875
12
طباعة
المواطن - القصيم

أعلنت جامعة القصيم، نتائج الترشيح للقبول للعام الجامعي الجديد 1437- 1438، من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة.

وطبقاً للجدول الزمني للقبول للعام الجامعي 1438/1437هـ، الذي أعلنته الجامعة سابقاً، فقد تم إغلاق باب القبول يوم 29 رمضان الماضي، ومن المقرر أن يتم تأكيد الترشيح للطلاب، من خلال البوابة الإلكترونية للجامعة، اعتباراً من اليوم وحتى الساعة الخامسة من مساء يوم 14/10 الجاري.

كما قررت جامعة القصيم، أن يكون استكمال المقاعد الشاغرة اعتباراً من يوم 16/10، على أن يكون آخر موعد لتأكيد الترشيح للطلاب، من خلال البوابة الساعة الخامسة مساءً، من يوم 19/10 الجاري.

اسأل حساب المواطن
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

خادم الحرمين يدشن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين ويتسلم الدكتوراه الفخرية

المواطن – واس دشن خادم الحرمين الشريفين الملك