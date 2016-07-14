خالد بن قرار .. مسيرة وتاريخ في مواجهة الإرهاب بقوات الطوارئ

المواطن - الرياض

صدر مساء اليوم أمر ملكي بترقية اللواء خالد بن قرار الحربي قائد قوات الطوارئ الخاصة إلى رتبة فريق.

ودرس الحربي المرحلة الابتدائية بالمدرسة السعودية بالمهد، والمتوسطة في ابن القيم، فيما أكمل المرحلة الثانوية بالمدينة بمدرسة “ثانوية أحد”.

تخرّج الفريق الحربي من الكلية الأمنية بالرياض وتم تعيينه بعد تخرجه ضابطًا بالطوارئ الخاصة بالمدينة، وبعد ذلك التحق بالعديد من الدورات الداخلية والخارجية والخارجية مثل الصاعقة والمظلات وخارجيًّا في بريطانيا والصين، ودورة أركان لمدة عامين في إندونيسيا.

وتدرج الحربي في عدة مناصب، حيث عيّن قائدًا لقوات الطوارئ الخاصة بالمدينة المنورة وبعدها مساعدًا لقائد الطوارئ الخاصة بالمملكة وذلك بتاريخ 1-11-1431، ثم عيّن قائدًا لقوات الطوارئ الخاصة بالمملكة.

ويشهد التاريخ للفريق الحربي أن له دورًا هامًا في مواجهة الكثير من العمليات الإرهابية، ومنها عملية المدينة التي قُتل فيها المطلوب وليد الردادي.