هنا أسماء المقبولين مبدئيًّا في قيادة سلاح الإشارة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت قيادة سلاح الإشارة بالقوات البرية عن أسماء المقبولين مبدئيًّا في قيادة سلاح الإشارة ممن تم إرسال لهم رسائل (sms)، وعليهم مراجعة معهد سلاح الإشارة بالطائف، اعتبارًا من 6/10/1437هـ ولمدة أسبوعين، مع إحضار ملف علاقي وصورة مصدقة من المؤهل العلمي مع الأصل للمطابقة، وصورة من بطاقة الأحوال وكارت العائلة مضافًا بها أم الطالب مع الأصل للمطابقة، وعدد لصورتين شمسية كاشف الرأس، وأصل الشهادة الثانوية وصورة منها مصدقة، وصورة بطاقة الأحوال المدنية، وصورة حسن السيرة والسلوك، وصور شمسية عدد 2 مقاس 4*6 ملونة، مع معروض الالتحاق بالخدمة العسكرية مع صور كارت العائلة والأصل لوالده، والحضور باللبس الرياضي بموقع معهد سلاح الإشارة بالطائف.

ولمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي: https://lfca.rslf.gov.sa