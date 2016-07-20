هنا التفاصيل.. فتح باب القبول بالمعهد الصناعي بجازان

المواطن - خالد الأحمد- جازان

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بجازان عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1437هـ – 1438هـ، عن طريق البوابة الإلكترونية: اضغط هنا ، أو مراجعة إدارة القبول والتسجيل بالمعهد .

تخصصات المعهد المتاحة:

1- الحاسب الآلي وصيانته.

2- المحركات والمركبات (سيارات).

3- الكهرباء الإنشائية.

4- الميكانيكا العامة.

5- التبريد والتكييف.

6- الإلكترونيات الصناعية.

7- الإنشاءات المعدنية (اللحام).

8- قسم فنون النجارة العامة.

شروط القبول:

1- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الصف الأول والثاني الثانوي أو شهادة الكفاءة المتوسطة.

2- أن يبلغ السن النظامية للعمل حال تخرجه من البرنامج التدريبي .

3- أن يكون لائقاً طبياً للتخصص المتقدم عليه .

المميزات والحوافز:

1- يصرف للمتدرب المنتظم أثناء التدريب مكافاة شهرية مقدارها (800) ريال.

2- يحصل الخريج على دبلوم المعهد الصناعي الثانوي المطور .

3- له الأولوية بعد التخرج للقبول في الكليات التقنية وفي أي قسم.

4- إمكانية مواصلة دراسة البكالوريوس.

5- إمكانية الحصول على عقد عمل أثناء التدريب مع الشركات الخاصة براتب لا يقل عن 3000 ريال.

6- الحصول على تمويل أو قرض للمشاريع الخاصة بعد التخرج.

7- الحصول على سلاح ضد الفقر مدى الحياة.