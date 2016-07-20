هنا التفاصيل.. فتح باب القبول بالمعهد الصناعي بجازان

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بجازان عن فتح باب القبول للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1437هـ – 1438هـ، عن طريق البوابة الإلكترونية: اضغط هنا ، أو مراجعة إدارة القبول والتسجيل بالمعهد .
تخصصات المعهد المتاحة:
1- الحاسب الآلي وصيانته.
2- المحركات والمركبات (سيارات).
3- الكهرباء الإنشائية.
4- الميكانيكا العامة.
5- التبريد والتكييف.
6- الإلكترونيات الصناعية.
7- الإنشاءات المعدنية (اللحام).
8- قسم فنون النجارة العامة.
شروط القبول:
1- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الصف الأول والثاني الثانوي أو شهادة الكفاءة المتوسطة.
2- أن يبلغ السن النظامية للعمل حال تخرجه من البرنامج التدريبي .
3- أن يكون لائقاً طبياً للتخصص المتقدم عليه .
المميزات والحوافز:
1- يصرف للمتدرب المنتظم أثناء التدريب مكافاة شهرية مقدارها (800) ريال.
2- يحصل الخريج على دبلوم المعهد الصناعي الثانوي المطور .
3- له الأولوية بعد التخرج للقبول في الكليات التقنية وفي أي قسم.
4- إمكانية مواصلة دراسة البكالوريوس.
5- إمكانية الحصول على عقد عمل أثناء التدريب مع الشركات الخاصة براتب لا يقل عن 3000 ريال.
6- الحصول على تمويل أو قرض للمشاريع الخاصة بعد التخرج.
7- الحصول على سلاح ضد الفقر مدى الحياة.