هنا الشروط.. فتح باب القبول في سلاح الإشارة بالقوات البرية

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت قيادة القوات البرية الملكية السعودية اللجنة المركزية لقبول طلبة القوات البرية عن فتح باب القبول في قيادة سلاح الإشارة لخريجي كلية الاتصالات والمعلومات تخصص (اتصالات) وخريجي الكلية التقنية تخصص (إلكترونيات صناعة وتحكم)، اعتباراً من (12شوال 1437هـ) ولمدة (14) يوماً، وذلك عبر موقعها الإلكتروني: اضغط هنا

والشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2- أن لا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية أو ارتكب إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

3- أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

4- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

5- أن يتناسب الوزن مع الطول حسب برنامج القبول الإلكتروني.

6- أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري.

7- أن يكون لائقاً طبياً.

التعلميات المطلوبة:

1- يمنح الطالب بعد التخرج رتبة (وكيل رقيب) ميكانيكي معدات إشارة.

2- يصرف للطالب بعد التخرج (بدل إعاشة/ بدل مواصلات/ علاوة فنية/ بدل25%) .

3- العلاج بالمستشفيات العسكرية ومن يعولهم شرعاً.

4- يجب إحضار المسوغات التالية عند القبول: (صورة من الشهادة العلمية مع الأصل، صورة من السجل الأكاديمي، صورة من الهوية الوطنية).