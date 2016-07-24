وزارة الحج تعتمد 6 شرائح لحجاج الداخل

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن اعتماد ست شرائح لحجاج الداخل، على غرار العام الماضي، بأسعار تبدأ من 5908 ريالات وحتى 8161 ريالاً، علاوة على شريحة الأبراج في منى بتكلفة 11905 ريالات، وشريحة الحج المنخفض التكلفة، الذي تم تقسيمه لـ 12 شريحة تبدأ من 3297 ريالاً وتصل إلى 4147 ريالاً، إضافة إلى شريحة الحج الميسر، التي حدد لها سعر 3015 ريالاً.

وستبدأ الوزارة في استقبال طلبات المواطنين والمقيمين للتسجيل في إحدى فئات برامجها لحجاج الداخل عبر الدخول على بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، وذلك للحجز واختيار البرامج اعتباراً من تمام الخميس الموافق للأول من ذي القعدة للعام الحالي، وسيتم إيقاف التسجيل يوم الخميس الموافق للسابع من شهر ذي الحجة. وبحسب بيان وزارة الحج والعمرة أمس، فإن الخدمات مقسمة على شرائح منها شريحة الخدمة الأولى في الأبراج، وهي الأبراج المقامة على سفوح جبال مشعر منى وداخل حدودها الشرعية، وحدد لها سعر 11905 ريالات، شاملة تكلفة النقل براً أو جواً من وإلى مكة المكرمة، ويشمل المبلغ تكلفة السكن والإعاشة في منى ومزدلفة وعرفات.

وأكد بيان وزارة الحج أن الشريحتين الثانية والثالثة تعدان شريحة البرنامج العام وتنقسم كل منهما لستة أقسام تبدأ من 7561 ريالاً وحتى 8161 ريالاً وتشمل تكلفة الإعاشة والسكن في المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات، علاوة على سعر النقل الجوي أو البري من وإلى مكة المكرمة، ويتم خصم 150 ريالاً في حال توفير المنشأة خدمة تكييف صحراوي مساند وخصم 250 ريالاً لاستخدام تكييف المشروع فقط.

وبين أن الشريحتين الرابعة والخامسة من البرنامج العام، تقسم كل منهما لستة أقسام تبدأ الأسعار من 7310 ريالات إلى 7910 ريالات، تشمل تكلفة السكن والإعاشة في المشاعر المقدسة علاوة على تكلفة النقل من وإلى مكة المكرمة مضافاً إليها تكلفة خدمة السكن في مكة المكرمة.

وأوضح البيان أن الأسعار تبدأ في الشريحتين السادسة والسابعة، شريحة السكنى في المخيمات، من 5908 ريالات إلى 6508 ريالات، مضافاً إليها خدمة السكن في مكة المكرمة، وكذلك التنقل، والسكنى والإعاشة في المشاعر المقدسة.

وأشار إلى برنامج الحج منخفض التكلفة، الذي ينقسم إلى قسمين رئيسيين الأول يشمل تكلفة استخدام قطار المشاعر وتندرج تحته ست فئات تبدأ الأسعار فيها من 3547 ريالاً إلى 4147 ريالاً، والقسم الآخر الذي لا تدخل فيه تكلفة استخدام القطار يبدأ من 3297 ريالاً وحتى 3897 ريالاً، في حال استخدام المنشأة لتكييف المشروع في مخيمات مشعر منى، ويتم إضافة 100 ريال في حال توفير المنشأة خدمة تكييف صحراوي مساند، وتتم إضافة 250 ريالاً في حال توفير تكييف فريون، كما تشمل الأسعار تكلفة الإعاشة والسكن في المشاعر المقدسة والتنقل من مدينة الحجاج التي تعاقد فيها إلى مكة المكرمة والمشاعر والعودة بحافلة سياحية لا يقل موديلها عن 2007.

وأفادت وزارة الحج في بيانها بأن البرنامج الأخير، هو برنامج الحج الميسر، حدد له سعر 3015 ريالاً فقط يشمل جميع تكلفة السكن والإعاشة في منى ومزدلفة وعرفات إضافة إلى تكلفة التنقل في المشاعر المقدسة بالقطار أيام التشريق، ومن مدينة الحاج التي تعاقد فيها إلى مكة المكرمة والمشاعر والعودة بحافلة سياحية لا يقل موديلها عن 2007.

وتأتي التقسيمات الجديدة التي أعلنتها الوزارة أمس ووفق استراتيجيتها الحديثة في تطوير الخدمات المقدمة لحجاج الداخل، بما في ذلك طريقة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وانطلاقاً من دورها في الإشراف على أداء المرخص لهم بالخدمات في جميع مراحل تقديمها من تسويق وتعاقد وتنفيذ البرامج المتفق عليها مع الحجاج، وفق نظام خدمة حجاج الداخل.

وأوضحت الوزارة أن برنامج المسار الإلكتروني للحجاج، الذي ينطلق في عامه الثاني باستقبال الطلبات لحجاج الداخل إلكترونياً يستهدف القضاء على الحملات الوهمية وكذلك القضاء على المبالغات في الأسعار، خاصة أن البرنامج نجح خلال العام الماضي في ذلك، إذ لم تسجل الوزارة شكاوى تذكر حول وجود حملات وهمية أو مبالغات في الأسعار، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

واعتمدت الوزارة سياسة إلغاء الحجوزات في المسار لهذا العام، حيث يتم تقديم طلب الإلغاء واسترجاع المبالغ المدفوعة من خلال البوابة، حيث يتم استقطاع 100 في المائة من المصاريف إذا كان الإلغاء في اليوم السابع من ذي الحجة، و70 في المائة في اليوم السادس، و60 في المائة في اليوم الخامس، و50 في المائة في اليوم الرابع، و40 في المائة في اليوم الثالث، و30 في المائة في اليوم الثاني من ذي الحجة، فيما يتم استقطاع مبلغ 65 ريالاً إضافة إلى سبعة ريالات كرسوم تحويل مصرفية عن كل حاج يلغي التعاقد مع إحدى الحملات بعد طباعة التصريح سواء كان قبل يوم 25 ذي القعدة أو بعده، أو في حالة دفع الرسوم قبل طباعة التصريح، أما في حالة رفض تصريح الحاج من قبل وزارة الداخلية، فيدفع الحاج 25 ريالاً إضافة إلى سبعة ريالات قيمة التحويل المصرفي، أما في حالة إلغاء الاشتراك مع الحملة قبل دفع الرسوم، فيعتبر الإلغاء مجانياً. وقالت الوزارة إنه ووفق استراتيجيتها الحديثة في تطوير الخدمات المقدمة لحجاج الداخل، حرصت على حصر الحجز والتعاقد لخدمة حجاج الداخل من خلال بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، واعتماد برامج خدمية تلبي احتياجات الحجاج، بدءاً من عزمهم أداء الحج إلى حين الانتهاء من نسكهم والعودة إلى ديارهم سالمين.