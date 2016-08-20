الشؤون البلدية والقروية تحدد المواصفات الفنية لتشغيل وصيانة الطرق

المواطن- واس

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية المواصفات الفنية لتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق الحضرية في جميع مناطق المملكة، بهدف ضمان توافر إجراءات السلامة فيها وفاعلية برامج صيانتها وجودة تنفيذها، إضافة إلى إصدارها أدلة العمل في تنفيذ مشاريع هذه الطرق.

وأشارت قائمة هذه المواصفات الفنية التي جرى إصدارها وتعميمها، تحت إشراف وكالة الشؤون الفنية التابعة للوزارة، إلى أحدث المعايير العالمية، وبما يتناسب مع مناخ المملكة وطبيعتها في المناطق والمحافظات.

وشملت القائمة تنفيذ مشاريع الجسور، والأنفاق، والعبارات، ومعابر المشاة، وأعمال رصف الطرق الإسفلتية، والإجراءات التنفيذية لمنظومة ضبط وتأكيد جودة الطرق الحضرية، إضافة إلى أدلة عمل لتصميم الجسور، والتصميم الهندسي لمشاريع الطرق، وإجراءات الإشراف على تنفيذها، ودليل تحسين الأداء المروري للشوارع والطرق.

وأوضحت الوزارة أن الجهود في مجال المحافظة على الطرق الحضرية شملت إعداد المواصفات العامة للأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة، إجراءات إصدار رخص العمل وآلياتها، إجراءات الســلامة، وأسس مراقبة ضبط الجــودة، وإجراءات تسلم الأعمال وإخلاء طرف المقاول، ونماذج الاختبارات الحقلية والمعملية الواجب إجراؤها عند تنفيذ الأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة.

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