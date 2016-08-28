بشروط .. وظائف حرّاس وحارّسات شاغرة في مدارس القريات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة القريات، عن حاجتها لعدد من الحراس والحارسات؛ لسد نقص الحراسات بالمدارس، داخل المحافظة وقراها.

ويبدأ التقديم إلكترونياً، عبر موقع إدارة التعليم للتوظيف من هنا، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد، الموافق 1437/11/25هـ، وحتى تاريخ 1437/11/29هـ، لمدة خمسة أيام؛ وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- لا يقل عمر المتقدم عن (30) عاماً لمدارس البنات، ولا يقل عن (25) عاماً لمدارس البنين.

3- سلامة المظهر (من حيث الحواس، وعدم وجود إعاقة تمنعه من العمل).

4- التأكد من خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية.

5- أن يجيد القراءة والكتابة.

6- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

7- أن يجتاز الفحص الطبي.

8- أن لا يكون من المتقاعدين.

9- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

10- أن يكون من ضمن المسجلين ببرنامج “ساعد”، بموقع الخدمة المدنية.