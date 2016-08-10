تعرف على تحديث الواتساب الجديد .. أربع مميزات مهمة

المواطن – شريف النشمي

أضافت شركة واتساب في تحديثها الأخير 2.16.8 أربع مميزات مهمة.

حيث أضافت الشركة ميزة حذف الدردشات عدا المميزة بنجمة من خلال خيار (حذف الكل باستثناء المميزة بنجمة).

كما أضافت الشركة ميزة اختصار الرسائل المطولة ويظهر لمن يريد قراءة الرسالة بالكامل خيار ( اقرأ المزيد ) في أسفل الرسالة.

كذلك حمل التحديث الأخير للواتساب خيار ترك رسالة صوتية في حالة عدم الرد على الاتصال الصوتي في الدول التي تسمح بالخدمة .

كما احتوى التحديث على ميزة اعتبرها الكثير من مستخدمي التطبيق هي الأهم ؛ حيث يظهر لمستلم الرسالة في إشعارات الشاشة الاسم المدون في دليل هاتف المستقبِل وليس الذي دوّنه المرسل .

الجدير بالذكر أن الشركة حدثت تطبيقها الشهير “واتساب” قبل أيام قليلة وأضافت ثلاث مميزات مهمة لمستخدمي التطبيق .







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