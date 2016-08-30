جامعة بيشة تُعلن أسماء المقبولين في الدبلومات التربوية‎

المواطن – نواف آل مثاعي – بيشة

اعتمد مدير جامعة بيشة، الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي، ترشيحات القبول في الدبلومات التربوية، للعام الجامعي الجديد.

وأكّد عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الدكتور سعود بن عائض الشهراني، أهمية مراجعة مقر عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في بيشة (للطلاب)، وكليات التربية (بنات) في بيشة، والعلوم والآداب في بلقرن والنماص (للطالبات)، خلال الفترة من يوم الثلاثاء 27/11 / 1437 هـ، حتى الخميس 29/11/1437 هـ، من الساعة 8 ص ــ 1 ظهراً؛ لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة الأوراق.

وطلب الشهراني، من المرشحين اصطحاب “أصل الهوية الوطنية أو كرت العائلة ــ ووثيقة التخرج ـــ والسجل الأكاديمي”، بالإضافة إلى أصل الإيداع البنكي لمبلغ 3500 ريال في حساب عمادة خدمة المجتمع 130608010044439، على أن يتم الإيداع عن طريق البنك، ولا يقبل السداد عن طريق الصراف الآلي أو الإنترنت.

وأكّد أن من يتخلف عن الموعد المحدد، فستضطر الجامعة إلى إلغاء ترشيحه، مضيفاً أنه تم إبلاغ المقبولين والمقبولات برسائل نصية على الجواﻻت المسجلة في النظام، عند التسجيل.